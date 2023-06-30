Нехороший знак: оккупанты на ЗАЭС получили указания покинуть станцию, — ГУР

Со станции уже уехали некоторые сотрудники "Росатома", которые там работали. В частности, в направлении оккупированного Крыма выехали руководители определенных отделов.

Российские оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС в оккупированном Энергодаре из-за того, что получили соответствующее распоряжение. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны 30 июня.

"По последним данным оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", которые руководили действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, которые подписали контракт с "Росатомом". Согласно полученных указаний они должны уехать до 5 июля. Желаемое направление — территория оккупированного Крыма. На сегодня известно об отъезде на полуостров начальницы юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме станции оккупантов меньше и в городе-спутнике Энергодаре, также постепенно уменьшается количество военных патрулей.

"Персоналу, который остается на станции, дано указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину", — сообщают в разведке.

Напомним, что 29 июня, в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях состоялись масштабные учения в связи с угрозой катастрофы на ЗАЭС. По наихудшему сценарию обязательной эвакуации подлежат около 300 тысяч человек из Днепропетровской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что соцопрос компании Russian Field от 28 июня показал, что 16% граждан РФ считают применение ядерного оружия против Украины приемлемым.