Продвижение ВСУ: бойцы Сил обороны имели успех на южном фронте, — Генштаб

Противник сконцентрировал основные усилия на обороне и недопущении украинских войск, нанося авиаудары в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Ингулец, Молодежное и Антоновка.

Украинские защитники продолжают вести наступательные действия на юге Украины. На Бердянском и Мелитопольском направлениях Силы обороны имели частичный успех на участках фронта Левадное — Приютное и Малая Токмачка — Очеретоватое. Об этом 30 июня сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"На направлениях Левадное — Приютное, Малая Токмачка — Очеретоватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал Ковалев.

Кроме того частичный успех украинские бойцы имели в районе Приволье — Зализнянское.

Обстановка на фронтах Украины на 29 июня. Источник: Минобороны Великобритании

По информации пресс-службы Генштаба ВСУ, в свою очередь противник на юге Украины сконцентрировал основные усилия на обороне и недопущении украинских войск. С этой целью враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Молодежное, Ингулец Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области.

Напомним, аналитики Института изучения войны оценили ситуацию на Бахмутском направлении. В очередном отчете они сообщили, что на флангах Силы обороны проводят широкомасштабное наступление, в результате которого украинские бойцы смогли продвинуться до 1,5 км в сторону Клещиевки и Курдюмовски.