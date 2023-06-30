ВСУ захватили стратегическую инициативу под Бахмутом, — ISW (карта)

За прошедшие сутки украинские войска достигли успеха на Бахмутском направлении, из-за чего россиянам пришлось отступать. ВС РФ проводили наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк.

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На Бахмутском направлении сейчас активно проводится широкомасштабное наступление украинских военных. В результате операции, ВСУ смогли продвинуться на расстояние 1200 и 1500 метров в направлении населенных пунктов Клещиевка и Курдюмовка соответственно. Российские войска, испытав значительные потери, вынуждены отступать. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

29 июня российские и украинские войска осуществляли ограниченные наземные атаки на территории, находящейся к югу от города Кременная.

По информации, предоставленной Украинским Генштабом, российские войска провели неудачные наступательные операции вблизи населенных пунктов Раздоловка (на расстоянии 32 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровка (на расстоянии 12 км к югу от Кременной).

В то же время, российский военный блоггер заявил, что украинские силы атаковали позиции Российской Федерации вблизи города Кременная.

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Бои в Донецкой области

Украинский Генштаб официально заявил о захвате украинскими войсками стратегической инициативы на Бахмутском направлении и о широком наступлении в этом районе.

Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины, сообщила, что Вооруженные Силы Украины успешно продвинулись на 1200 метров в направлении Клещиевки и на 1500 метров в направлении Курдюмовки. Она также отметила, что российские силы в данном районе проводят контратаки, однако в некоторых районах они были вынуждены отступить после понесенных потерь.

Денис Ярославский, командир разведывательной роты 57-й бригады Вооруженных Сил Украины, заявил, что украинские войска успешно освобождают населенный пункт Клещиевку, где в настоящее время происходят интенсивные бои. Он также отметил, что ВСУ вытеснили российские войска с позиций на западной окраине города Бахмут и продолжаются бои вблизи населенного пункта Берховка. Освобождение доминирующих высот в Берховке и Клещиевке позволит украинским силам оперативно оцепить российские силы в городе Бахмут.

Российский военный блоггер утверждал, что украинцы продвинулись вдоль трассы Е-40 (Бахмут-Славянск) вблизи Зализнянского и вели наступательные действия в направлении Ягодного и Прасковьевки.

Согласно сообщению полковника Сергея Череватого, представителя Восточной группировки войск Украины, российские войска перебросили неопределенный полк Воздушно-десантных войск из района Кременной на Бахмутское направление с целью усиления российских сил в этом районе.

Кроме того, 29 июня российские войска проводили ограниченные наступательные действия на участке фронта между населенными пунктами Авдеевка и Донецк.

Бои в Донецкой области

"Южная ось"

Согласно информации, представленной заместителем министра обороны Украины Анной Маляр, украинские силы продвинулись на 1300 метров в западной части Донецкой области и восточной Запорожской области, где они установили новые позиции в направлении Ровнополь-Володино.

Источник РФ утверждал, что по его данным, украинские силы закрепились на новых позициях у населенного пункта Приютное, а войска Российской Федерации безуспешно атаковали эти позиции из Старомайорского на Ровнопольском направлении. Ссылаясь на геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, он утверждал, что на этих кадрах можно якобы видеть действия подразделений российской 127-й мотострелковой дивизии вблизи Времовского выступления.

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Bellingcat обнародовала спутниковые снимки, показывающие, что в начале мая российские войска построили дамбу и ров вокруг Токмака, пытаясь подготовиться к защите от украинских контрнаступательных операций.

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Южная ось

Напомним, 29 июня в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях провели учения из-за угрозы подрыва ЗАЭС. Персонал соответствующих служб подняли по тревоге, после чего отработали действия в случае утечки радиации.

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