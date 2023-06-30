Секретные расходы Кремля: война в Украине обходится России все дороже, — британская разведка

В Минобороны Британии отмечают, что узнать настоящие суммы расходов сложно, поскольку в РФ используются секретные статьи бюджета, на долю которых приходится примерно 22% всего бюджета правительства.

Для продолжения военных действий в Украине и усиления оборонительных мер в регионах, Россия вынуждена значительно увеличивать военные расходы своего бюджета. Об этом в пятницу, 30 июня пишет Министерство обороны Великобритании в своей сводке в Twitter.

По данным сводки британской разведки, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем отчете за июнь текущего года оценил, что бюджет РФ на военные расходы составляет около 6,6 трлн рублей (около 85,8 млрд долларов — ред.), что соответствует примерно 4,4% ВВП России. При этом в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения в Украину, военный бюджет РФ составлял 3,6%.

Однако в министерстве подчеркивают, что определить истинную сумму военных расходов России сложно, поскольку в стране используются секретные статьи бюджета, на долю которых приходится примерно 22% всего бюджета правительства РФ.

"Хотя на войну в Украине тратится только часть оборонного бюджета, увеличение расходов подчеркивает стоимость деятельности России в Украине. Кроме того, Россия почти наверняка столкнется с дополнительными прямыми бюджетными расходами на оборону из-за войны, включая расходы на безопасность в оккупированных регионах и оборонительные меры в регионах, граничащих с Украиной", — отмечают в Минобороны.

Секретные расходы Кремля

В сентябре прошлого года в проекте российского бюджета на 2023 год предусмотрели около 6,5 трлн рублей (112 млрд долларов) на секретные или неуказанные расходы.

В марте 2023 года стало известно, что засекреченные или неуказанные расходы России по состоянию на 24 марта выросли до 2,4 триллиона рублей (31 миллиард долларов).