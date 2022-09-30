Секрет полишинеля: Россия скрыла данные о расходах $112 млрд в бюджете для войны

Уровень секретности является беспрецедентным и отражает растущее нежелание России открывать свои расчеты для проверки после вторжения в Украину.

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В России скроют около четверти запланированных расходов на 2023 год для перекраивания бюджета. Это может означать, что в Кремле, на фоне неудач в Украине, готовятся к длительной войне. Об этом пишет издание Bloomberg.

Отмечается, в проекте российского бюджета на 2023 год предусмотрено около 6,5 трлн рублей (112 млрд долларов) на секретные или неуказанные расходы. Это четвертая часть всех расходов.

Уровень секретности является беспрецедентным и отражает растущее нежелание России открывать свои расчеты для проверки после вторжения в Украину в феврале. Ранее российская власть отказалась от публикации нескольких ключевых статистических данных, включая подробную разбивку торговли.

"Мы сейчас многое закрыли. Проект бюджета должен быть одобрен обеими палатами парламента, а затем подписан президентом, чтобы стать законом", — заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам Силуанова, все секретные расходы обсудят в ходе закрытого заседания комиссии.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по окраинам Запорожья. Была обстреляна гражданская гуманитарная колонна на выезде из города. В результате удара есть погибшие и раненые.

Тем временем ВСУ загнали в "котел" главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ в районе Лиман-Ямполь.

Ранее Фокус рассказывал, что траты на войну в Украине спровоцируют гигантский дефицит государственного бюджета России в ближайшие годы. Как пишет The Insider, постоянная поддержка военной машины приведет к почти полному исчерпанию финансовых резервов, которые РФ накапливала в предыдущие годы.