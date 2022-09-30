Отомстить за Иловайск. Российская 20-я армия попала в окружение под Лиманом

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Судя по картам оперативной обстановки российского канала Рыбарь (канал российской пропаганды), ВСУ добились полного окружения группировки 20-й армии, которая сосредоточила все силы для обороны города Лиман и поселка Ямполь.

Российское руководство пыталось удержать любой ценой два важных города Донецкой области — Лиман и Ямполь. Причины, очевидно, политические. Однако остановить наступление ВСУ россиянам не удалось.

Украинские войска взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения окруженцев — Кременная-Лиман. И теперь снабжение российской группировки перерезано.

Разгром россиян в "котле" стал неизбежен, вопрос только в его масштабах. И весьма символично, что это стало очевидно именно в тот день, когда Россия собирается присоединять Донбасс.

Путин собирается на словах присоединить то, что он не способен удержать силой оружия.

Последний раз советская/российская армия попадала в "котел" в апреле 1945 года в ходе немецкого контрудара под Бауценом.

В ходе войны, начиная с 2014-го года, и в 2022-м также, украинские части не раз попадали в оперативное окружение, а однажды попали в "котел" под Иловайском. Тогда было окружено около 1300 украинских воинов, в ходе прорыва из "котла" за один день погибло 270 наших воинов. Теперь у украинцев есть шанс отомстить.

Вместе с тем, следует отметить, что оснований заранее праздновать победу нет — мы получили исторический шанс за войну наказать врага, но этот шанс еще предстоит реализовать.

Выдающиеся успехи ВСУ удивляют, потому что ВС РФ по-прежнему кратно превосходят нашу армию в артиллерии, авиации, бронетехнике, боеприпасах.

Чтобы добить врага и не позволить выскочить из ловушки, надо еще предпринять многие усилия. Больших потерь в технике и вооружении россиянам уже не избежать, но важно не дать выскочить из "котла" окруженцам. Полная ликвидация окруженной группировки, кроме информационно-политического эффекта, приведет к дыре в российском фронте и сделает невозможным длительное удержание оккупантами рубежа Сватово-Кременная.

В России нет войск, равных украинским "Азову" и морпехам, они неспособны долго обороняться в окружении, поэтому россияне в ближайшее время предпримут попытки сбежать, бросив вооружение и подразделения прикрытия, как сбежали ранее из Балаклеи и Изюма.

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