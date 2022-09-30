Помститися за Іловайськ. Російська 20-та армія потрапила в оточення під Лиманом

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Судячи з карт оперативної ситуації російського каналу Рыбарь (канал російської пропаганди), ЗСУ добилися повного оточення угруповання 20-ї армії, яка зосередила всі сили для оборони міста Лиман та селища Ямпіль.

Російське керівництво намагалося утримати за будь-яку ціну два важливі міста Донецької області — Лиман та Ямпіль. Причини, очевидно, політичні. Проте зупинити наступ ЗСУ росіянам не вдалося.

Українські війська взяли під вогневий контроль останню трасу постачання оточених — Кремінна-Лиман. І тепер постачання російського угруповання перерізане.

Розгром росіян у "котлі" став неминучим, питання лише у його масштабах. І дуже символічно, що це стало очевидним саме в той день, коли Росія збирається приєднувати Донбас.

Путін збирається на словах приєднати те, що він не спроможний утримати силою зброї.

Востаннє радянська/російська армія потрапляла в "котел" у квітні 1945 року під час німецького контрудару під Бауценом.

Під час війни, починаючи з 2014 року, і 2022 також, українські частини неодноразово потрапляли в оперативне оточення, а одного разу потрапили в "котел" під Іловайськом. Тоді оточили близько 1300 українських воїнів, під час прориву з "котла" за один день загинуло 270 наших воїнів. Тепер українці мають шанс помститися.

Разом з тим слід зазначити, що підстав заздалегідь святкувати перемогу немає — ми отримали історичний шанс за війну покарати ворога, але цей шанс ще належить реалізувати.

Визначні успіхи ЗСУ дивують, тому що ЗС РФ, як і раніше, кратно перевершують нашу армію в артилерії, авіації, бронетехніці, боєприпасах.

Щоб добити ворога і не дозволити вискочити з пастки, треба ще зробити багато зусиль. Великих втрат у техніці та озброєнні росіянам вже не уникнути, але важливо не дати вискочити з "котла" оточеним. Повна ліквідація оточеного угруповання, крім інформаційно-політичного ефекту, призведе до дірки в російському фронті і унеможливить тривале утримання окупантами кордону Сватове-Кремінна.

У Росії немає військ, рівних українським "Азову" та морпіхам, вони не здатні довго оборонятися в оточенні, тому росіяни найближчим часом зроблять спроби втекти, кинувши озброєння та підрозділи прикриття, як втекли раніше з Балаклеї та Ізюма.

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