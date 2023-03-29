2,4 триллиона рублей: война и секретные расходы "съели" треть бюджета России, — Bloobmberg

Эксперты считают, что в Кремле все больше денег вынуждены тратить на "национальную оборону", поддержку оккупированных территорий и на предвыборные обещания Путина.

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Засекреченные или неуказанные расходы России по состоянию на 24 марта выросли до 2,4 триллиона рублей (31 миллиард долларов). Об этом пишет Bloomberg 28 марта.

По данным американских журналистов, из-за войны в Украине Россия засекречивает беспрецедентную треть своих бюджетных расходов. По словам независимого российского экономиста Александры Суслиной, россиянам, в том числе, пришлось увеличить расходы на оккупированные территории. Экономист Александр Исаков полагает, что повышение расходов связано также со спешкой Путина выполнить некоторые проекты до новой предвыборной гонки за кресло президента.

"Резкий рост расходов обусловлен закупками военного оборудования, зарплатами мобилизованных россиян и стремлением завершить некоторые инфраструктурные проекты до окончания текущего президентского срока в марте следующего года. Поздний этап избирательного цикла также является причиной, по которой мы считаем, что правительство будет помнить о рисках подстегивания инфляции и постарается удержать дефицит бюджета на уровне ниже 4% от валового внутреннего продукта", — рассказал Исаков.

По данным журналистов, расходы на "национальную оборону" по состоянию на 24 марта достигли 531 миллиарда рублей, удвоившись по сравнению с прошлым годом, и еще 379 миллиардов рублей было потрачено на безопасность и правоохранительную деятельность.

Составив 2,58 триллиона рублей, дефицит только за первые два месяца приблизился к запланированному уровню на год в целом, который Министерство финансов ожидало на уровне 2,93 триллиона рублей. По прогнозам Bloomberg, дефицит федерального бюджета в этом году составит 3-4% от валового внутреннего продукта.

Сообщается, что в 2022 году правительство РФ заложило в бюджет масштабное увеличение расходов на вооруженные силы, причем расходы на оборону должны превысить первоначальные бюджетные ожидания этого года более чем на 43%.

Напомним, 23 марта первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев заявил, что за 2022 года в России произвели 1500 танков.

Ранее, 13 марта сообщалось, что в Украине увеличат расходы на оборону. Кабинет министров Украины поддержал законопроект об увеличении расходов государственного бюджета на 537 млрд грн.

Также напомним, 3 марта председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Подласа сообщила, что в январе и феврале этого года оборонные расходы Киева превысили в 17 раз показатели за этот период 2021 или 2022 года.