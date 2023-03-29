2,4 трильйона рублів: війна та секретні витрати "з'їли" третину бюджету Росії, — Bloobmberg

Експерти вважають, що у Кремлі все більше грошей змушені витрачати на "національну оборону", підтримку окупованих територій та на передвиборчі обіцянки Путіна.

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Засекречені чи невказані витрати Росії станом на 24 березня зросли до 2,4 трильйона рублів (31 мільярд доларів). Про це пише Bloomberg 28 березня.

За даними американських журналістів, через війну в Україні Росія засекречує безпрецедентну третину своїх бюджетних видатків. За словами незалежного російського економіста Олександри Сусліної, росіянам, зокрема, довелося збільшити витрати на окуповані території. Економіст Олександр Ісаков вважає, що підвищення видатків пов'язане також з поспіхом Путіна виконати деякі проєкти до нових передвиборчих перегонів за крісло президента.

"Різке зростання витрат зумовлене закупками військового обладнання, зарплатами мобілізованих росіян та прагненням завершити деякі інфраструктурні проєкти до закінчення поточного президентського терміну в березні наступного року. Пізній етап виборчого циклу також є причиною, через яку ми вважаємо, що уряд пам'ятатиме про ризики стимулювання інфляції та намагатиметься утримати дефіцит бюджету на рівні нижче 4% від валового внутрішнього продукту", — розповів Ісаков.

За даними журналістів, витрати на "національну оборону" станом на 24 березня досягли 531 мільярда рублів, подвоївшись порівняно з минулим роком, і ще 379 мільярдів рублів було витрачено на безпеку та правоохоронну діяльність.

Склавши 2,58 трильйона рублів, дефіцит лише за перші два місяці наблизився до запланованого рівня на рік загалом, на який Міністерство фінансів очікувало на рівні 2,93 трильйона рублів. За прогнозами Bloomberg, дефіцит федерального бюджету цього року становитиме 3-4% від внутрішнього валового продукту.

Повідомляється, що у 2022 році уряд РФ заклав до бюджету масштабне збільшення видатків на збройні сили, причому витрати на оборону мають перевищити початкові бюджетні очікування цього року більш ніж на 43%.

Нагадаємо, 23 березня перший заступник голови військово-промислової комісії РФ Дмитро Медведєв заявив, що за 2022 рік у Росії виробили 1500 танків.

Раніше 13 березня повідомлялося, що в Україні збільшать витрати на оборону. Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт про збільшення видатків державного бюджету на 537 млрд. грн.

Також нагадаємо, 3 березня голова парламентського комітету з бюджету Роксолана Подласа повідомила, що у січні та лютому цього року оборонні витрати Києва перевищили у 17 разів показники за цей період 2021 чи 2022 року.