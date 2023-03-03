Витрати України на військову техніку зросли у 2023 році зросли вдвічі, — Верховна Рада

Голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що у січні та лютому цього року оборонні видатки перевищили в 17 разів показники за цей період 2021 або 2022 року.

Related video

З початку 2023 року Україна витрачає значно більше на оборонну сферу у порівнянні з попередніми роками. Видатки на закупівлю та модернізацію вдвічі перевищили видатки за 2022 рік. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради з посиланням на голову парламентського комітету з питань бюджету Роксолану Підласу.

Видатки на військову техніку по загальному фонду держбюджету з початку року склали 59,4 млрд гривень. У порівнянні з попереднім роком ця сума зросла вдвічі.

"В середньому за місяць ми зараз витрачаємо на техніку 29,7 млрд грн", — розповіла Підласа.

Нардепка порівняла й оборонні витрати фонду за січень та лютий останніх років. За її словами, у ці місяці у 2021 та 2022 роках держава витрачала на оборону у 17 разів менше.

"Фактично з початком великої війни видатки нашого державного бюджету подвоїлись — на оборону витрачається ще один видатковий бюджет країни", — пояснила депутатка.

За словами Підласи, у перші місяці 2023 року нестачі коштів на оборону в України не було, однак ВР та Уряд планують збільшити оборонні видатки у майбутньому для забезпечення усіх витрат.

Нагадаємо, на урядовому порталі 2 березня повідомили про €10 млн допомоги від Австрії Україні. Кошти підуть на фінансування відновлювальних робіт в енергетичній сфері, а також обладнання та генератори.

Також 2 березня Міністерство фінансів України оприлюднило дані державних боргів. У лютому витрати загального фонду держбюджету склали 226,7 млрд гривень. Рівень державного боргу 31 січня був збільшений на 185,35 млрд гривень, тобто зріс до 4,2 трлн гривень.