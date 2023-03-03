Расходы Украины на военную технику выросли в 2023 году выросли вдвое, — Верховная Рада

Председатель комитета ВР по бюджету Роксолана Подласа сообщила, что в январе и феврале этого года оборонные расходы превысили в 17 раз показатели за этот период 2021 или 2022 года.

Related video

С начала 2023 года Украина тратит гораздо больше на оборонную сферу по сравнению с предыдущими годами. Расходы на закупку и модернизацию вдвое превысили расходы за 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолану Подласу.

Расходы на военную технику по общему фонду госбюджета с начала года составили 59,4 млрд. гривен. В сравнении с предыдущим годом эта сумма выросла вдвое.

"В среднем за месяц мы сейчас тратим на технику 29,7 млрд грн", — рассказала Подласа.

Нардепка сравнила и оборонные расходы фонда за январь и февраль последних лет. По ее словам, в эти месяцы в 2021 и 2022 годах государство тратило на оборону в 17 раз меньше.

"Фактически с началом большой войны расходы нашего государственного бюджета удвоились — на оборону тратится еще один расходный бюджет страны", — пояснила депутат.

По словам Подласы, в первые месяцы 2023 года нехватки средств на оборону у Украины не было, однако ВР и Правительство планируют увеличить оборонные расходы в будущем для обеспечения всех расходов.

Напомним, на правительственном портале 2 марта сообщили о €10 млн помощи от Австрии Украине. Денежные средства пойдут на финансирование восстановительных работ в энергетической сфере, а также оборудование и генераторы.

Также 2 марта Министерство финансов Украины обнародовало данные государственных долгов. В феврале расходы общего фонда госбюджета составили 226,7 млрд. гривен. Уровень государственного долга 31 января был увеличен на 185,35 млрд. гривен, то есть вырос до 4,2 трлн гривен.