Долги военного времени: как и насколько вырос государственный долг Украины

В феврале 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 132,2 млрд грн, а расходы составили 226,7 млрд грн.

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Уровень государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на 31 января стал больше 5,06 млрд долл или на 185,35 млрд грн в гривневом эквиваленте. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Таким образом, государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился до 4,2 трлн грн или 116,44 млрд долл по состоянию на 31 января.

При этом в течение января валютные счета правительства в Национальном банке были пополнены на 4,33 млрд долларов. Из них:

3,2 млрд долларов — от Европейского Союза;

— от Европейского Союза; 1 млрд долларов — от США (деньги поступили через трастовый фонд Всемирного банка).

В то же время по итогам 2022 года государственный долг Украины увеличился на 13,7% ($13,42 млрд) и составил на 31 декабря $111,38 млрд.

Разница между доходами и расходами финансируется на средства заимствований, которые с начала года составляли 226,8 млрд грн.

"Объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме, как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка на последний день отчетного периода и включает операции за этот день", — отмечают в Министерстве финансов.

Бюджет военного времени. Как Украина получала и тратила деньги в 2022 году

856,8 млрд грн налогов в прошлом году поступило в госбюджет Украины, говорится в статье Фокуса "Рекордный рост цен, девальвация, обвал зарплат. Главные цифры экономики Украины-2022". Больше всего денег было собрано в марте, в самый разгар российского полномасштабного вторжения — 120 млрд грн. Причина: бизнес, чтобы поддержать страну в условиях войны, уплатил налоги заранее.

Еще 342,5 млрд грн Украина получила от зарубежных стран и международных организаций. Эта помощь составила 23,2% доходов госбюджета.

400 млрд грн — уровень эмиссионного финансирования дефицита госбюджета со стороны Нацбанка. Деньги печатались на фоне выкупа НБУ государственных облигаций.

960 млрд грн были потрачены на обороны — это 41,9% всех расходов госбюджета за 2022 год.

Ранее Фокус рассказывал, что возврат к довоенному уровню доходов в валютном эквиваленте продлится 3-6 лет. Также напомним, что потери ВВП Украины в 2023 году составят 1,9 процентных пункта из-за рисков серьезных рисков для безопасности страны и на фоне дефицита электроэнергии.