Не только война: что в 2023 году помешает развиваться экономике Украины
Основной риск для экономики — безопасность. Нацбанк прогнозирует значительное повышение уровня безопасности только к началу 2024 года.
В 2023 году в Украине не ожидается резкого скачка экономической активности на фоне высоких рисков безопасности и дефицита электроэнергии. Поэтому потери ВВП в этом году составят 1,9 процентных пункта, а в 2024 — и 0,6 п. п, свидетельствуют данные в новом инфляционном отчете Нацбанка.
Отмечается, что адаптироваться к блэкаутам смогла значительная часть бизнеса. Но многие предприниматели заявляют о снижении объемов выпуска продукции.
"Экономическая активность в 2023 году будет оставаться слабой, а реальный ВВП вырастет только маржинально (на 0,3%). Несмотря на частичную адаптацию как бизнеса, так и потребителей к условиям войны, более длительный период высоких рисков безопасности будет подавлять потребительские и инвестиционные настроения", – подчеркивают в НБУ.
Есть еще и другие факторы, которые окажут негативное влияние на экономику в 2023 году. Среди них:
- снижение потребления;
- высокий уровень безработицы;
- слабые темпы возвращения мигрантов;
- сложности с весенним посевом;
- сокращение экспорта.
Но основной риск для экономики — безопасность. Нацбанк прогнозирует значительное повышение уровня безопасности только к началу 2024 года.
"Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, масштабности разрушений и недостатка оборудования для ремонта влияние дефицита э/э на экономическую деятельность будет сохраняться не только в текущем году, но и в следующем", – считают в НБУ.
Как будет развиваться экономика Украины в 2023 году
Министр экономики Юлия Свириденко в авторской колонке для Фокуса рассказала, что правительство разработало несколько сценарияев для украинской экономики на 2023 год. По ее мнению, для роста экономики страны нужно выполнить определенные шаги. Первый – это восстановление предприятий.
"Наша первая задача — восстановить такие предприятия, которые дают людям рабочие места, позволяют обеспечить себя и свои семьи, и при этом создают дополнительную стоимость для экономики Украины", — считает Юлия Свириденко.
Вторым шагом должно стать восстановление экономики к довоенному состоянию.
"Не менее важная задача – максимально быстро восстановиться до довоенного состояния. То есть ВВП на уровне $200 млрд.", — говорит министр. По ее мнению, сделать скачок с большого минуса на уровень нуля (то есть на ВВП в размере $200 млрд) поможет активная политика возвращения украинцев из-за рубежа, активная политика создания рабочих мест, которую правительство уже начало внедрять, и удержание макрофинансовой стабильности.
Третьим шагом для роста ВВП страны Юлия Свириденко называет привлекательность для капитала.
"Украина должна стать максимально привлекательной для капитала страной. Мы говорим и о ставках налогов, и о легкости ведения бизнеса, о прозрачности правил и о верховенстве права", — отметила министр экономики.
Ранее Фокус рассказывал, откуда Украина возьмет деньги на соцвыплаты и пенсии в 2023 году. Также напомним, что по данным министра финансов Сергея Марченко, Украине понадобится около $38 млрд только для того, чтобы не проводить эмиссию денег и обеспечить социальные выплаты.