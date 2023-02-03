Деньги на соцвыплаты и пенсии: как будут пополнять госбюджет Украины, если откажутся печатать гривну

НБУ вводит в действие новые правила резервирования для банков, и теперь банки до 50% резервов могут покрывать специальными бенчмарк-ОВГЗ, которые выпускает Минфин. Деньги от продажи ОВГЗ пойдут на покрытие государственных расходов, в том числе, на социальные выплаты и пенсии.

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С 11 февраля на 5 п. п. (с 5% до 10% – в национальной валюте и с 15% до 20% – в иностранной валюте) увеличиваются нормативы формирования банками обязательных резервов по средствам до востребования и средствам на текущих счетах юридических и физических лиц. При этом до 50% обязательных резервов банки могут формировать с использованием бенчмарк-облигаций. Фактически НБУ мотивирует банки пополнять свои портфели новыми объемами государственных ценных бумаг, что будет помогать Минфину покрывать дефицит госбюджета. Об этом пишет Фокус в статье "Деньги дорожают. Кому выгодны новые правила для банков и почему ставки по депозитам вырастут".

В Ощадбанке Фокусу сообщили, что повышение требований обязательного резервирования наряду с внедрением механизма бенчмарк-ОВГЗ, применяемых для покрытия таких требований, повысит спрос на государственные ценные бумаги со стороны банков.

Министерство финансов Украины уже провело несколько аукционов по продаже бенчмарк-ОВГЗ. На первом аукционе в начале января 2023 года Минфин разместил бумаги на 20 млрд. грн. при спросе банков на 45,4 млрд. грн. На следующем аукционе 24 января Минфин продал банкам гособлигаций на сумму 11,21 млрд грн, а на аукционе 31 января – на 11,21 млрд. грн. Впрочем, банкам необходимо намного больше ценных бумаг: на брифинге НБУ в конце января заявил замглавы НБУ Юрий Гелетий сообщил, что через бенчмарк-ОВГЗ банки профинансируют госбюджет Украины на сумму около 105-110 млрд грн.

То есть банки Украины будут приобретать выпускаемые Минфином бенчмарк-облигации, и таким образом обеспечат приток средств для покрытия дефицита госбюджета, а значит, и для выплаты пенсий в Украине.

"Разумеется, банкиры вообще хотели бы избежать повышения норм резервирования, но если считать этот шаг неизбежным, то возможность получить процентную прибыль хотя бы от части зарезервированных средств – очень положительная опция. В выигрыше и Министерство финансов, которое таким образом получило дополнительный источник финансирования дефицита бюджета. Что касается спроса на бенчмарк-ОВГЗ, то он существенно превышает предложение", — отметил Иван Свитек, глава правления Юнекс Банка.

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Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз говорит, что финансирование госбюджета — не главная цель решения НБУ повысить нормы резервирования для банков.

"Главная цель – усиливать срочность, делать фондирование банков более устойчивым и предсказуемым. Но как вторая задача – да, должен вырасти спрос банков на ОВГЗ. Это позволит не "печатать" дополнительные средства. Должен вырасти портфель. Возможно, портфель (бенчмарк-ОВГЗ в банках, – Фокус) вырастет больше, чем на 130 млрд грн.", — уверен Евгений Дубогрыз.

Напомним, по данным министра финансов Сергея Марченко, Украине понадобится около $38 млрд только для того, чтобы не проводить эмиссию денег и обеспечить социальные выплаты.