Гроші на соцвиплати та пенсії: як поповнюватимуть держбюджет України, якщо відмовляться друкувати гривню

НБУ запроваджує нові правила резервування для банків, і тепер банки до 50% резервів можуть покривати спеціальними бенчмарк-ОВДП, які випускає Мінфін. Гроші від продажу ОВДП підуть на покриття державних витрат, у тому числі на соціальні виплати й пенсії.

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Із 11 лютого на 5 п. п. (з 5% до 10% — у національній валюті та з 15% до 20% — в іноземній валюті) збільшуються нормативи формування банками обов'язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб. Водночас до 50% обов'язкових резервів банки можуть формувати з використанням бенчмарк-облігацій. Фактично НБУ мотивує банки поповнювати свої портфелі новими обсягами державних цінних паперів, що допомагатиме Мінфіну покривати дефіцит держбюджету. Про це пише Фокус у статті "Гроші дорожчають. Кому вигідні нові правила для банків і чому ставки за депозитами зростуть".

В "Ощадбанку" Фокусу повідомили, що підвищення вимог обов'язкового резервування поряд зі впровадженням механізму бенчмарк-ОВДП, які застосовуються для покриття таких вимог, підвищить попит на державні цінні папери з боку банків.

Міністерство фінансів України вже провело кілька аукціонів із продажу бенчмарк-ОВДП. На першому аукціоні на початку січня 2023 року Мінфін розмістив папери на 20 млрд грн за попиту банків на 45,4 млрд. грн. На наступному аукціоні 24 січня Мінфін продав банкам держоблігацій на суму 11,21 млрд грн, а на аукціоні 31 січня — на 11,21 млрд грн. Утім, банкам необхідно набагато більше цінних паперів: на брифінгу НБУ наприкінці січня заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомив, що через бенчмарк-ОВДП банки профінансують держбюджет України на суму близько 105-110 млрд грн.

Тобто банки України купуватимуть бенчмарк-облігації, які випускає Мінфін, і так забезпечать приплив коштів для покриття дефіциту держбюджету, а значить, і для виплати пенсій в Україні.

"Зрозуміло, банкіри взагалі хотіли б уникнути підвищення норм резервування, але якщо вважати цей крок неминучим, то можливість отримати відсотковий прибуток хоча б від частини зарезервованих коштів — дуже позитивна опція. У виграші і Міністерство фінансів, яке так отримало додаткове джерело фінансування дефіциту бюджету. Що стосується попиту на бенчмарк-ОВДП, то він суттєво перевищує пропозицію", — зазначив Іван Світек, голова правління "Юнекс Банку".

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Асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз каже, що фінансування держбюджету — не головна мета рішення НБУ підвищити норми резервування для банків.

"Головна мета — посилювати терміновість, робити фондування банків більш стійким і передбачуваним. Але як друге завдання — так, повинен зрости попит банків на ОВДП. Це дозволить не "друкувати" додаткові кошти. Повинен зрости портфель. Можливо, портфель (бенчмарк-ОВДП в банках, — Фокус) зросте більше, ніж на 130 млрд грн”, — упевнений Євген Дубогриз.

Нагадаємо, за даними міністра фінансів Сергія Марченка, Україні знадобиться близько $38 млрд лише для того, щоб не проводити емісію грошей і забезпечити соціальні виплати.