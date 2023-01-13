Гроші, які чекаємо: голова Мінфіну розповів, яка фінансова допомога потрібна Україні в 2023 році

Україні знадобиться близько $38 млрд лише для того, щоб не проводити емісію грошей та забезпечити соціальні виплати. При цьому дефіцит бюджету ще може збільшитись, але все залежить від подальшої ситуації на фронті.

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Україна продовжує протистояти збройній агресії з боку Росії, тому в 2023 році, на тлі безперервних обстрілів та енергетичної кризи, нашій країні знадобиться ще більше фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів. Гроші потрібні для забезпечення невідкладних видатків бюджету. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко написав у своїй колонці в журналі Time.

Скільки грошей потрібно Україні

Очікується, що у 2023 році дефіцит державного бюджету України буде на рівні $38 млрд. Щонайменше ця сума грошей знадобиться Україні для того, щоб не проводити емісію грошей та забезпечити соціальні виплати.

Наразі країни G7 вже анонсували пакет фінансової допомоги у розмірі $32 млрд. А США планують виділити $13,37 млрд макрофінансової допомоги із $45 млрд доларів, раніше закладених на підтримку України.

"Підтримка міжнародних партнерів відіграватиме вирішальну роль у тому, як ми пройдемо 2023 рік бюджету. Ми вітаємо намір США продовжувати надання грантів Україні, а також пропозицію Європейської Комісії запустити нову повномасштабну програму макрофінансової допомоги для України у 2023 році. Але оскільки війна затягується, цього недостатньо", – пише Сергій Марченко.

Міністр вважає: для того, щоб Україна отримала необхідне фінансування, має бути створено координаційну платформу для пошуку рішень. У її складі мають бути великі економіки та міжнародні фінансові установи.

"Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Денис Шмигаль представили нову фінансово-координаційну платформу. Ідея розробки цієї платформи полягає в тому, щоб залучати країни-члени "Великої сімки" та міжнародні фінансові установи на регулярній основі, щоб сприяти обміну інформацією про ключові події та прогнози, а також забезпечити своєчасний та ефективний напрямок фінансової допомоги від різних донорів", – наголосив чиновник.

При цьому Україна, на думку Сергія Марченка, може виступати як співголова такої платформи з розробки ефективних та стійких механізмів для координації фінансової підтримки. Це допоможе вирішити питання безпеки в Європі та створить цінну модель для інших країн, якою вони могли б скористатися в майбутньому.

"Продовольча безпека та енергетична криза принесуть ще більше смертей та страждань у всьому світі. Ми повинні тісніше працювати над рішенням для всіх нас", — підсумував міністр фінансів України.

Зазначимо, що у жовтні 2022 року країни G7 заявили, що готові підтримувати Україну і після війни. "Велика сімка" зобов'язалася продовжувати забезпечувати невідкладні потреби України у військовій техніці та вималага, щоб Росія повністю вивела всі свої війська та військову техніку.

Нагадаємо, за оцінками Світового банку, на повоєнну відбудову України може знадобитися близько 600 мільярдів євро.