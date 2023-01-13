Деньги, которые ждем: глава Минфина рассказал, какая финансовая помощь нужна Украине в 2023 году

Украине понадобится около $38 млрд только для того, чтобы не проводить эмиссию денег и обеспечить социальные выплаты. При этом дефицит бюджета еще может увеличится, но все зависит от дальнейшей ситуации на фронте.

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Украина продолжает противостоять вооруженной агрессии со стороны России, поэтому в 2023 году, на фоне непрекращающихся обстрелов и энергетического кризиса, нашей стране понадобится еще больше финансовой поддержки со стороны международных партнеров. Деньги нужны для обеспечения неотложных расходов бюджета. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко написал в своей колонке в журнале Time.

Сколько денег нужно Украине

Ожидается, что в 2023 году дефицит государственного бюджета Украины будет на уровне $38 млрд. По меньшей мере, эта сумма денег понадобится Украине для того, чтобы не проводить эмиссию денег и обеспечить социальные выплаты.

Сейчас страны G7 уже анонсировали пакет финансовой помощи в размере $32 млрд. А США планируют выделить $13,37 млрд макрофинансовой помощи из $45 млрд долларов, ранее заложенных в поддержку Украины.

"Поддержка международных партнеров будет играть решающую роль в том, как мы пройдем 2023 год бюджета. Мы приветствуем намерение США продолжать предоставление грантов Украине, а также предложение Европейской Комиссии запустить новую полномасштабную программу макрофинансовой помощи для Украины в 2023 году. Но поскольку война затягивается, этого недостаточно", – пишет Сергей Марченко.

Министр считает: для того, чтобы Украина получила необходимое финансирование, должна быть создана координационная платформа для поиска решений. В ее составе должны быть крупные экономики и международные финансовые учреждения.

"Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль представили новую финансово-координационную платформу. Идея разработки этой платформы состоит в том, чтобы привлекать страны-члены "Большой семерки" и международные финансовые учреждения на регулярной основе, чтобы способствовать обмену информацией о ключевых событиях и прогнозах, а также обеспечить своевременное и эффективное направление финансовой помощи от разных доноров", – подчеркнул чиновник.

При этом Украина, по мнению Сергея Марченко, может выступать в качестве сопредседателя такой платформы по разработке эффективных и устойчивых механизмов для координации финансовой поддержки. Это поможет решить вопросы безопасности в Европе, и создаст ценную модель для других стран, которой они могли бы воспользоваться в будущем.

"Продовольственная безопасность и энергетический кризис принесут еще больше смертей и страданий по всему миру. Мы должны теснее работать над решением для всех нас" – подытожил министр финансов Украины.

Отметим, что в октябре 2022 года страны G7 заявили, что готовы поддерживать Украину и после войны. "Большая семерка" обязалась продолжать обеспечивать неотложные потребности Украины в военной технике и потребовала, чтобы Россия полностью вывела все свои войска и военную технику.

Напомним, по оценкам Всемирного банка, на послевоенное восстановление Украины может понадобиться около 600 миллиардов евро.