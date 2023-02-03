Не лише війна: що 2023 року завадить розвиватися економіці України
Основний ризик для економіки — безпека. Нацбанк прогнозує значне підвищення рівня безпеки лише на початок 2024 року.
2023 року в Україні не очікується різкого стрибка економічної активності на тлі високих ризиків безпеки й дефіциту електроенергії. Тому втрати ВВП цього року становитимуть 1,9 відсоткового пункта, а у 2024-му — і 0,6 в. п., свідчать дані в новому інфляційному звіті Нацбанку.
Зазначається, що адаптуватися до блекаутів змогла значна частина бізнесу. Але багато підприємців заявляють про зниження обсягів випуску продукції.
"Економічна активність у 2023 році залишатиметься слабкою, а реальний ВВП зросте лише маржинально (на 0,3%). Попри часткову адаптацію як бізнесу, так і споживачів до умов війни триваліший період високих ризиків безпеки придушуватиме споживчі й інвестиційні настрої", — наголошують у НБУ.
Є ще й інші фактори, які негативно вплинуть на економіку в 2023 році. Серед них:
- зниження споживання;
- високий рівень безробіття;
- слабкі темпи повернення мігрантів;
- складнощі з весняним посівом;
- скорочення експорту.
Але основний ризик для економіки — безпека. Нацбанк прогнозує значне підвищення рівня безпеки лише на початок 2024 року.
"Через обстріли енергетичної інфраструктури, масштабність руйнувань і нестачу обладнання для ремонту вплив дефіциту е/е на економічну діяльність зберігатиметься не лише поточного року, а й наступного", — вважають у НБУ.
Як розвиватиметься економіка України у 2023 році
Міністерка економіки Юлія Свириденко в авторській колонці для Фокусу розповіла, що уряд розробив кілька сценаріїв для української економіки на 2023 рік. На її думку, для зростання економіки країни необхідно виконати певні кроки. Перший — це відновлення підприємств.
"Наше перше завдання — відновити такі підприємства, які дають людям робочі місця, дозволяють забезпечити себе та свої сім'ї, і водночас створюють додаткову вартість для економіки України", — вважає Юлія Свириденко.
Другим кроком має стати відновлення економіки до довоєнного стану.
"Не менш важливе завдання — максимально швидко відновитися до довоєнного стану. Тобто ВВП на рівні $200 млрд", — каже міністерка. На її думку, зробити стрибок із великого мінуса на рівень нуля (тобто на ВВП у розмірі $200 млрд) допоможе активна політика повернення українців з-за кордону, активна політика створення робочих місць, яку уряд уже почав впроваджувати, й утримання макрофінансової стабільності.
Третім кроком для зростання ВВП країни Юлія Свириденко називає привабливість для капіталу.
"Україна має стати максимально привабливою для капіталу країною. Ми говоримо і про ставки податків, і про легкість ведення бізнесу, про прозорість правил і верховенство права", — зазначила міністерка економіки.
Раніше Фокус розповідав, звідки Україна візьме гроші на соцвиплати та пенсії у 2023 році. Також нагадаємо, що, за даними міністра фінансів Сергія Марченка, Україні знадобиться близько $38 млрд лише для того, щоб не проводити емісію грошей і забезпечити соціальні виплати.