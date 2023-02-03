Не лише війна: що 2023 року завадить розвиватися економіці України

Основний ризик для економіки — безпека. Нацбанк прогнозує значне підвищення рівня безпеки лише на початок 2024 року.

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2023 року в Україні не очікується різкого стрибка економічної активності на тлі високих ризиків безпеки й дефіциту електроенергії. Тому втрати ВВП цього року становитимуть 1,9 відсоткового пункта, а у 2024-му — і 0,6 в. п., свідчать дані в новому інфляційному звіті Нацбанку.

Зазначається, що адаптуватися до блекаутів змогла значна частина бізнесу. Але багато підприємців заявляють про зниження обсягів випуску продукції.

"Економічна активність у 2023 році залишатиметься слабкою, а реальний ВВП зросте лише маржинально (на 0,3%). Попри часткову адаптацію як бізнесу, так і споживачів до умов війни триваліший період високих ризиків безпеки придушуватиме споживчі й інвестиційні настрої", — наголошують у НБУ.

[ + – ] Адаптуватися до блекаутів спромоглася значна частина бізнесу, але спостерігається зниження обсягів випуску продукції Фото: НБУ

Є ще й інші фактори, які негативно вплинуть на економіку в 2023 році. Серед них:

зниження споживання;

високий рівень безробіття;

слабкі темпи повернення мігрантів;

складнощі з весняним посівом;

скорочення експорту.

Але основний ризик для економіки — безпека. Нацбанк прогнозує значне підвищення рівня безпеки лише на початок 2024 року.

"Через обстріли енергетичної інфраструктури, масштабність руйнувань і нестачу обладнання для ремонту вплив дефіциту е/е на економічну діяльність зберігатиметься не лише поточного року, а й наступного", — вважають у НБУ.

Як розвиватиметься економіка України у 2023 році

Міністерка економіки Юлія Свириденко в авторській колонці для Фокусу розповіла, що уряд розробив кілька сценаріїв для української економіки на 2023 рік. На її думку, для зростання економіки країни необхідно виконати певні кроки. Перший — це відновлення підприємств.

"Наше перше завдання — відновити такі підприємства, які дають людям робочі місця, дозволяють забезпечити себе та свої сім'ї, і водночас створюють додаткову вартість для економіки України", — вважає Юлія Свириденко.

Другим кроком має стати відновлення економіки до довоєнного стану.

"Не менш важливе завдання — максимально швидко відновитися до довоєнного стану. Тобто ВВП на рівні $200 млрд", — каже міністерка. На її думку, зробити стрибок із великого мінуса на рівень нуля (тобто на ВВП у розмірі $200 млрд) допоможе активна політика повернення українців з-за кордону, активна політика створення робочих місць, яку уряд уже почав впроваджувати, й утримання макрофінансової стабільності.

Третім кроком для зростання ВВП країни Юлія Свириденко називає привабливість для капіталу.

"Україна має стати максимально привабливою для капіталу країною. Ми говоримо і про ставки податків, і про легкість ведення бізнесу, про прозорість правил і верховенство права", — зазначила міністерка економіки.

Раніше Фокус розповідав, звідки Україна візьме гроші на соцвиплати та пенсії у 2023 році. Також нагадаємо, що, за даними міністра фінансів Сергія Марченка, Україні знадобиться близько $38 млрд лише для того, щоб не проводити емісію грошей і забезпечити соціальні виплати.