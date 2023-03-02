Борги воєнного часу: як і наскільки зріс державний борг України

У лютому 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 132,2 млрд грн, а витрати становили 226,7 млрд грн.

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Рівень державного та гарантованого державою боргу України станом на 31 січня став більшим за 5,06 млрд дол. або на 185,35 млрд грн у гривневому еквіваленті. Про це свідчать дані Мінфіну.

Таким чином, державний та гарантований державою борг України збільшився до 4,2 трлн грн або 116,44 млрд дол. станом на 31 січня.

При цьому протягом січня валютні рахунки уряду в Національному банку були поповнені на 4,33 млрд доларів. З них:

3,2 млрд доларів — від Європейського Союзу;

— від Європейського Союзу; 1 млрд доларів — від США (гроші надійшли через трастовий фонд Світового банку).

Водночас, за підсумками 2022 року, державний борг України збільшився на 13,7% ($13,42 млрд) і склав на 31 грудня $111,38 млрд.

Різниця між доходами та видатками фінансується на кошти запозичень, які з початку року становили 226,8 млрд грн.

"Обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі, як непогашена номінальна вартість боргових зобов'язань у валюті кредиту (позички). Стан державного та гарантованого державою боргу визначається у гривнях та доларах США за курсом Національного банку на останній день звітного періоду та включає операції за цей день", — зазначають у Міністерстві фінансів.

Бюджет воєнного часу. Як Україна отримувала та витрачала гроші у 2022 році

856,8 млрд грн податків минулого року надійшло до держбюджету України, йдеться у статті Фокусу "Рекордне зростання цін, девальвація, обвал зарплат. Головні цифри економіки України — 2022". Найбільше грошей було зібрано у березні, у розпал російського повномасштабного вторгнення — 120 млрд грн. Причина: бізнес, щоб підтримати країну за умов війни, сплатив податки заздалегідь.

Ще 342,5 млрд грн Україна отримала від зарубіжних країн та міжнародних організацій. Ця допомога становила 23,2% доходів держбюджету.

400 млрд грн – рівень емісійного фінансування дефіциту держбюджету з боку Нацбанку. Гроші друкувалися на тлі викупу НБУ державних облігацій.

960 млрд грн було витрачено на оборону — це 41,9% усіх видатків держбюджету за 2022 рік.

Раніше Фокус розповідав, що повернення до довоєнного рівня доходів у валютному еквіваленті триватиме 3-6 років. Також нагадаємо, що втрати ВВП України у 2023 році становитимуть 1,9 процентних пункти через ризики серйозних ризиків для безпеки країни та на тлі дефіциту електроенергії.