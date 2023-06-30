Стоимость F-35 взлетела в 1,5 раза: Чехия будет покупать самолеты по 234 млн за единицу

В Минобороны Чехии пришли к выводу, что только истребитель 5 поколения сможет соответствовать требованиям армии на будущих полях битвы.

США одобрили продажу Чехии 24 истребителей 5 поколения F-35A. Общая стоимость контракта составляет 5,62 млрд долларов. Об этом сообщает Breaking Defense.

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Чехии 24 истребителей F-35 производства Lockheed Martin. Стоимость сделки может составить 5,6 млрд долларов.

"Вероятная продажа улучшит обороноспособность Чешской Республики, а также поддержит операции НАТО путем защиты от современных угроз и поддержания постоянного присутствия в регионе", — заявили в Госдепе.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова говорит, что решение выбрать истребители 5 поколения основывается на анализе Вооруженных сил. Был сделан вывод, что только истребители 5 поколения смогут соответствовать требованиям миссий на будущих полях сражений.

Кроме самих самолетов F-35A Чехия приобретет большое количество ракет, бомб, средства для радиоэлектронной борьбы, а также секретное программное обеспечение. Также у производителя Pratt & Whitney приобретут 25 запасных двигателей F-135-PW-100.

Известно, что в прошлом году Финляндия также заключила контракт на приобретение самолетов F-35A с сопутствующими услугами. Стоимость контракта составила 10 млрд долларов за 64 самолета. Таким образом получается, что для чешских Воздушных сил стоимость одного истребителя будет 234,16 млн долларов, а для финнов — 170 млн долларов. Разница в цене отличается в 1,37 раза. Но стоит заметить, что это стоимость не за отдельный самолет, а цена с учетом вооружения и другой комплектации. К тому же в Госдепе не исключают, что конечная стоимость для Чехии может уменьшиться, все будет зависеть от конечной сделки.

Напомним, с истребителями F-35 сейчас есть проблема с двигателями, поэтому новые самолеты для ВВС США будут идти сразу на склад, а не в войско.

31 мая в Пентагоне сообщили, что для истребителей F-35 утеряно более 1 млн запчастей. Минобороны не знает, где они находятся.