"Кремль пуст": Буданов считает, что удавшийся мятеж Пригожина разделил бы РФ на две части

По словам начальника ГУР, россияне бы увидели, что вся политическая элита сбежала и их некому защитить. Часть властей осела бы в Санкт-Петербурге, что привело бы к двум властям в стране и разделило ее.

Если бы военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина удался, вся Россия увидела бы, что Кремль пуст. Вся политическая элита сбежала. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию War Zone 30 июня.

По его словам, в день, когда Евгений Пригожин начал попытку государственного переворота, российские политики из Кремля начали искать безопасное убежище для себя и здание фактически пустовало. В случае удачного мятежа народ бы увидел, что их некому защищать.

Кроме того, если бы первоначальный план был реализован, это разделило бы Российскую Федерацию минимум на две части.

"Если бы Пригожин в тот день вошел в Кремль, он бы показал общественности, что Кремль пуст. Министров нет. Настоящих должностных лиц там нет. Они все сбежали, а он бы продемонстрировал, что сейчас у России нет власти. Но с другой стороны, некоторые чиновники из Санкт-Петербурга или откуда-то стали бы утверждать, что они являются легитимными властями, что создает в стране ситуацию двух властей, которые сразу разделились бы", — говорится в сообщении.

Глава ГУР МО также убежден, что внезапные переговоры с Александром Лукашенко и прекращение активного продвижения на Москву дали "немного больше времени для российского руководства", но их авторитет оказался сильно подорван и вернуть прежние силы не удастся.

Напомним, 30 июня сообщалось, что Кирилл Буданов рассказал о планах России по взрыву ЗАЭС. По его словам, если брать техническую точку зрения, то оккупанты уже полностью подготовились к теракту и остается лишь ждать, решатся ли они на такой шаг.