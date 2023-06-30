"Не громче, чем передряга": в МИД РФ оценили попытку Пригожина дойти с войсками до Москвы

По словам дипломата Сергея Лаврова, подобные истории якобы нужны для того, чтобы сделать государство более сильным и крепким. Отдельно он призвал Запад не давать оценку внутренним проблемам РФ.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров убежден, что военный мятеж владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был всего лишь потасовкой, которая никому не угрожала. Об этом сообщает российское издание Meduza 30 июня.

По его словам, нет поводов для беспокойства из-за того, что наемники ЧВК "Вагнер" дошли до Московской области и им оставалось менее 200 километров до столицы. В РФ считают, что это лишь сделало их сильнее.

"Мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы. Россия всегда из любых передряг — а это громче, чем передряга сложно назвать — выходила крепче и сильнее", — говорится в сообщении.

Также Сергей Лавров заявил, что процессы укрепления государства уже якобы начались, но никаких доказательств предоставлено не было.

Отдельно была затронута тема зерновой сделки. В Министерстве иностранных дел считают, что нет никаких доводов в пользу того, что ее нужно продлевать и в том случае, если ее действия прекратятся, Российская Федерация якобы обязуется обеспечить поставки продовольствия в бедные страны за собственный счет.

Напомним, 30 июня сообщалось, что россияне массово стали поддерживать идею мирных переговоров после мятежа Евгения Пригожина. По данным опроса, среди 1634 респондентов в 50 регионах Российской Федерации более половины поддерживают переговоры между РФ и Украиной.