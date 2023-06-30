Размещают оборудование и красят корабли: OSINT-еры исследовали базы ВС РФ в Черном море

По мнению исследователей, стоит обратить внимание на активность россиян в черноморских портах.

Двое OSINT-аналитиков исследовали спутниковые фотографии черноморских портов, которые использует Россия. Аналитики обнаружили, что россияне в гражданских портах размещают военное оборудование и маскируют особым образом военные корабли ВМС ВС РФ. Анализ действий российского командования размещен в Twitter MT Anderson и HI Sutton.

Исследователи обратили внимание на два объекта — Феодосийский морской торговый порт в оккупированном Крыму и Новороссийский морской порт в Краснодарском крае РФ.

Порты на Черном море, которые анализировать осинтеры

MT Anderson проанализировал спутниковые снимки порта в Феодосии и заинтересовался двумя вопросами:

во-первых, заметил полностью загруженный корабль "Матрос Позинич", на котором ранее Россия вывозила краденое украинское зерно;

во-вторых, обнаружил несколько радиолокационных отражателей.

Причем, заметил осинтер, отражатели были и раньше, просто только сейчас их обнаружили на фотографиях.

Ситуация в порту Феодосии

H I Sutton заинтересовался снимками порта в Новороссийске. Изучал снимки и обнаружил, что некоторые военные корабли, которые должны точно стоять в порту, почему-то исчезли. Осинтер указывает, что корабли закрасили в черный цвет — теперь их будет сложнее обнаружить на фотографиях из космоса.

Ситуация в порту Новороссийска

Отметим, на портале "Радио Свобода" можно найти полный перечень военных объектов, которые РФ разместила на полуострове. В порту Феодосии исследователи не сделали пометку о том, что там размещено какое-то радиооборудование России. Между тем спутниковые фотографии свидетельствуют, что они там есть.

Военные объекты РФ в Крыму

Напоминаем, 27 июня на оккупированном полуострове неподалеку от Ялты внезапно исчезло газоснабжение. Оккупационная администрация так и не смогла объяснить причину происшествия.

Между тем 22 июня в 200 км к северу в районе Чонгара ракеты неизвестного происхождения ударили по обоим мостам через пролив. Сначала глава оккупационной администрации Херсонщины Владимир Сальдо уверял, что повреждения небольшие, но в конце концов закрыли мост на длительный ремонт.