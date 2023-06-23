В Крыму поврежден газопровод: сотни людей на популярном курорте остались без газа

Иницидент произошел в пгт Кореиз. Оккупационная администрация утверждает, что на место ЧП уже прибыли специалисты для ликвидации последствий аварии, а до конца дня захватчики обещают решить проблему.

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На территории временно оккупированного Крымского полуострова, в поселке Кореиз, был поврежден газопровод. В связи с этим около 500 абонентов остались без газа. Об этом сообщает пресс-служба "правительства" Крыма, передают росСМИ 23 июня.

"В поселке городского типа Кореиз поврежден газопровод. Сейчас без газа временно остаются около 500 абонентов. На месте работают аварийные службы. Газоснабжение будет восстановлено до конца дня", — говорит "вице-премьер" Игорь Михайличенко.

Эти слова подтвердил так называемый "советник" главы оккупационной администрации Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Что именно стало причиной повреждения — неизвестно, правительство Российской Федерации не предоставило никаких комментариев по этому поводу на момент публикации материала. Местные Telegram-каналы также не публикуют подробности ЧП на газопроводе.

Поселок находится в нескольких километрах от Ялты.

К слову, в последнее время на территории Крымского полуострова происходит множество ЧП.

22 июня сообщалось о том, что у побережья Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки повлекли за собой немалую панику. Крымчан испугало то, что тряслись дома и двигалась мебель.

22 июня сообщалось, что в Крыму ударили по Чонгарскому мосту, а коллаборанты пожаловались на прилеты ракет Storm Shadow. Из-за повреждения моста застряли машины с разных сторон. Желающих покинуть полуостров перенаправляют через Крымский мост или через Армянск.

А вот 21 июня партизаны подорвали железную дорогу в Феодосии. В оккупационной администрации отметили, что из-за повреждения полотна пришлось отменить утренние электрички и приостановить движение поездов. При этом причины повреждения умалчиваются.