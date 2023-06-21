Взрывы в Крыму: партизаны подорвали железную дорогу в Феодосии (видео)

Как рассказали представители оккупационной администрации, из-за повреждения полотна пришлось отменить утренние электрички и приостановить движение поездов. При этом причины повреждения умалчиваются.

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Неизвестные партизаны подорвали железнодорожное полотно в районе Феодосии, что в оккупированном Крыму. Об этом 21 июня сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер".

Как сообщил глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, движение поездов пришлось временно простановить.

"В районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы", — сообщил Аксенов.

Так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков уточнил, что из-за диверсии на железной дороге пришлось отменить две утренние электрички.

"Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами", — заявил он.

О причинах повреждений оккупанты не сообщают.

Напомним, 19 июня сообщалось, что на территории северной части временно оккупированного Крыма были слышны серия взрывов и звуки выстрелов из пулеметов. Оккупанты также задействовали авиацию.

Ранее, 31 мая, партизаны "Атеш" предупреждали о том, что российские оккупанты начали минировать крымский завод "Титан", находящийся возле города Армянск.