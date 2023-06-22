У побережья Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6

Подземные толчки повлекли за собой немалую панику. Крымчан испугало то, что тряслись дома и двигалась мебель.

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Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в море у берегов Крымского полуострова в четверг, 22 июня, утром. Эпицентр располагался в 59 км от Севастополя и 51 километре от Балаклавы, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, землетрясение произошло в 05:42 в море южнее Севастополя на глубине 10 км.

В социальных сетях крымчане сообщают об ощущаемых толчках в Севастополе, Евпатории, на южном берегу Крыма.

Крым является сейсмоопасным регионом, ведь он расположен на окраине Средиземноморского (Альпийско-Гималайского) складчатого пояса. За последние 100 лет в Крыму фиксировали толчки магнитудой 5-7 баллов. Самое сильное землетрясение произошло в сентябре 1927 года в районе Ялты, по некоторым источникам, магнитуда достигала 9. Тогда было разрушено более 70% построек города.

Последнее подобное землетрясение из района Крыма было 27.02.2023 года, магнитудой 4,0.

Это же землетрясение многие восприняли, как работу так называемой российской ПВО. Утром 22 июня коллаборанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту, ведущему из Херсонщины в Крым. Они также пожаповались якобы на прилеты ракет Storm Shadow. Из-за повреждения моста застряли машины с разных сторон. Желающих покинуть полуостров перенаправляют через Крымский мост или через Армянск, говорят очевидцы.

А возле Феодосии партизаны недавно подорвали железнодорожные пути и повредили логистику армии РФ в Крыму.