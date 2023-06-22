Партизаны ухудшили логистику ВС РФ, подорвав железную дорогу в Крыму, — ЦНС (видео)

По информации подполья, общая нагрузка на и без того крайне загруженную железнодорожную сеть временно оккупированного юга вырастет. ВС РФ будет сложнее переправлять грузы.

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Партизаны взорвали железнодорожные пути вблизи Феодосии, повредив логистическую систему РФ в Крыму. Об этом заявили в Центре национального сопротивления.

В сообщении говорится, что российская военная логистическая модель построена на железной дороге. Из-за этого она является очень уязвимой.

"Именно это в очередной раз использовали партизаны, взорвавшие пути на полуострове и тем самым разорвавшие одно из железнодорожных сообщений", — отметили в ЦНС.

Также сообщается, что из-за диверсии общая нагрузка и без того крайне загруженной системы временно оккупированного юга вырастет. Будет увеличен дефицит поставок российских оккупационных войск.

Взрыв в Крыму

Напомним, что 21 июня стало известно о том, что неизвестные партизаны подорвали железнодорожное полотно в районе Феодосии. Как рассказали представители оккупационной администрации, из-за повреждения полотна пришлось отменить утренние электрички и приостановить движение поездов. При этом причины повреждения умалчиваются.

Кроме того, в Великобритании заявили, что оккупанты сооружают оборонительные рубежи от ВСУ в Крыму. По информации аналитиков, контрнаступление ВСУ продолжается и они активно продвигаются вперед. Командование оккупационной армии вынуждено придумывать новые стратегии, чтобы попробовать помешать планам Украины.