Партизани погіршили логістику ЗС РФ, підірвавши залізницю в Криму, — ЦНС (відео)

За інформацією підпілля, загальне навантаження на і так вкрай завантажену залізничну мережу тимчасово окупованого півдня зросте. ЗС РФ буде складніше переправляти вантажі.

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Партизани підірвали залізничні колії поблизу Феодосії, пошкодивши логістичну систему РФ у Криму. Про це заявили у Центрі національного спротиву.

У повідомленні йдеться, що російська військова логістична модель збудована на залізниці. Через це вона дуже вразлива.

"Саме це вкотре використали партизани, які підірвали шляхи на півострові і тим самим розірвали одне із залізничних сполучень", — зазначили в ЦНС.

Також повідомляється, що через диверсію загальне навантаження і так вкрай завантаженої системи тимчасово окупованого півдня зросте. Збільшиться дефіцит постачання російських окупаційних військ.

Вибух у Криму

Нагадаємо, що 21 червня стало відомо про те, що невідомі партизани підірвали залізничне полотно у Феодосії. Як розповіли представники окупаційної адміністрації, через пошкодження полотна довелося скасувати ранкові електрички та призупинити рух поїздів. При цьому причини ушкодження замовчуються.

Крім того, у Великій Британії заявили, що окупанти споруджують оборонні рубежі від ЗСУ в Криму. За інформацією аналітиків, контрнаступ ЗСУ триває і вони активно просуваються вперед. Командування окупаційної армії змушене вигадувати нові стратегії, щоб спробувати завадити планам України.