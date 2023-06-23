У Криму пошкоджено газопровід: сотні людей на популярному курорті залишилися без газу

Ініцидент стався в смт Кореїз. Окупаційна адміністрація стверджує, що на місце НП уже прибули фахівці для ліквідації наслідків аварії, а до кінця дня загарбники обіцяють вирішити проблему.

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На території тимчасово окупованого Кримського півострова, у селищі Кореїз було пошкоджено газопровід. У зв'язку з цим близько 500 абонентів залишилися без газу. Про це повідомляє пресслужба "уряду" Криму, передають росЗМІ 23 червня.

"У селищі міського типу Кореїз пошкоджено газопровід. Наразі без газу тимчасово залишаються близько 500 абонентів. На місці працюють аварійні служби. Газопостачання буде відновлено до кінця дня", — каже "віцепрем'єр" Ігор Михайличенко.

Ці слова підтвердив так званий "радник" глави окупаційної адміністрації Олег Крючков у своєму Telegram-каналі.

Що саме стало причиною пошкодження — невідомо, уряд Російської Федерації не надав жодних коментарів з цього приводу на момент публікації матеріалу. Місцеві Telegram-канали також не публікують подробиць НП на газопроводі.

Селище розташоване за кілька кілометрів від Ялти.

До слова, останнім часом на території Кримського півострова стається безліч надзвичайних подій.

22 червня повідомлялося про те, що біля узбережжя Криму стався землетрус магнітудою 4,6. Підземні поштовхи спричинили чималу паніку. Кримчан налякало те, що тряслися будинки і рухалися меблі.

22 червня повідомлялося, що в Криму вдарили по Чонгарському мосту, а колаборанти поскаржилися на прильоти ракет Storm Shadow. Через пошкодження мосту застрягли машини з різних сторін. Охочих покинути півострів перенаправляють через Кримський міст або через Армянськ.

А ось 21 червня партизани підірвали залізницю у Феодосії. В окупаційній адміністрації зазначили, що через пошкодження полотна довелося скасувати ранкові електрички і призупинити рух поїздів. При цьому причини пошкодження замовчуються.