"Не хотим сидеть сложа руки": Польша согласна разместить у себя ядерное оружие, — премьер

По словам главы правительства Матеуша Моравецкого, угроза для Запада со стороны Беларуси после размещения там смертоносного оружия РФ лишь увеличивается, поэтому нужен новый рычаг давления на Владимира Путина.

Польша настаивает на размещении тактического ядерного оружия в своей стране в связи с угрозой, которую предоставляет Российская Федерация западным странам. Об этом премьер-министр Матеуш Моравецкий завил во время брифинга в Брюсселе, передают местные СМИ 30 июня.

По его словам, Кремль решился на размещение смертоносного оружия на территории Беларуси, что делает угрозу для некоторых европейский стран, которые находятся рядом, еще сильнее.

"В связи с тем, что Россия намерена развернуть тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы просим все страны НАТО принять участие в программе ядерного обмена. Мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает всевозможные угрозы", — говорится в сообщении.

Отдельно Матеуш Моравецкий отметил, что Варшава заинтересована в участии в программе Nuclear Sharing, которая является частью ядерного сдерживания.

Эта процедура позволяет передавать на время ядерные боеголовки государствам, у которого нет собственного. Начиная с 2009 года в рамках Nuclear Sharing такое оружие находится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

"Окончательное решение будет зависеть от наших партнеров из США и НАТО. Мы заявляем о нашей готовности действовать быстро в этом отношении", — продолжил премьер-министр Польши.

Напомним, 28 июня сообщалось, что аналитики узнали, как РФ будет перевозить ядерное оружие в Беларусь. Транспортировка пройдет в несколько этапов при помощи железной дороги. Минск подготовил железнодорожников и военных к разгрузке/погрузке, охране и обслуживанию вооружения.