"Очень много отказников": Жорин рассказал о хаосе среди россиян под Бахмутом

Бывший командир полка "Азов" также отметил, что в некоторых подразделениях россиян наблюдается некоторый хаос в управлении.

В течение нескольких дней на Бахмутском направлении в ВС РФ появилось большое количество "отказников" в результате усилившегося давления Сил обороны. Об этом экс-командир "Азова", майор ВСУ Максим Жорин пишет в Telegram.

По словам офицера, в последние дни на Бахмутском направлении у российских оккупантов "настроения так себе". В рядах захватчиков резко увеличилось количество "отказников".

Также Жорин отметил, что некоторые подразделения оккупационных сил и вовсе накрыл управленческий хаос. Бывший командир полка "Азов" считает причиной происходящего усилившееся давление украинских защитников на российскую армию.

Он уточнил, что не стал бы это называть паническими настроениями, поскольку пока еще не наблюдаются массовая сдача оккупантов в плен или бегство с позиций. Однако, по его словам, некоторые процессы в рядах россиян происходят и нам это, безусловно, на руку.

Напомним, что накануне, 29 июня, Жорин написал, что на Бахмутском направлении в результате давления со стороны защитников, российские военные вынуждены ежедневно покидать свои позиции и отступать. По его словам, ведутся интенсивные бои как на флангах, так уже и в самом Бахмуте.

30 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами.