Палаток достаточно для тысяч солдат: спутник показал базу РФ в Беларуси (фото)

Новые спутниковые снимки Planet Labs показали, что в Беларуси, рядом с границей с Украиной, установлено не менее 290 солдатских палаток. Этого достаточно для размещения тысяч военных.

После неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер" под предводительством Евгения Пригожина, на территории Беларуси, вблизи украинской границы, наблюдается повышенная активность российских войск. На военной базе появилось достаточно палаток, чтобы разместить тысячи солдат Об этом сообщает Sky News со ссылкой на OSINT-аналитиков.

Эта база находится в том районе, куда, по утверждениям российских СМИ, направляется группа наемников ЧВК "Вагнер".

Новые спутниковые снимки компании Planet Labs показали, что в упомянутом районе установлено не менее 290 солдатских палаток, чего достаточно для размещения тысяч военных.

Новые спутниковые снимки Planet Labs

Напомним, что из-за угрозы "вагнеровцев" в Беларуси на Ставке у Зеленского решили усилить северную границу.

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего был также затронут вопрос о положении на передовой и усилении контрнаступления дополнительными артиллерийскими установками и снарядами.

Также сообщалось, что украинские защитники с помощью беспилотника ликвидировали "загадочный" комплекс наблюдения "Муром".