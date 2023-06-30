Украина выдвинула первые обвинения в депортации сирот с Херсонщины, — Офис генпрокурора (видео)

Киев выдвинул российскому политику и двум подозреваемым украинским пособникам обвинения в военных преступлениях в связи с депортацией 48 детей.

Под процессуальным руководством Ювенальных прокуроров Офиса Генерального прокурора трем лицам сообщено о подозрении по фактам депортации и принудительного перемещения 48 статусных детей из Херсонского дома ребенка. Среди подозреваемых — депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, начальник незаконно созданного оккупационными властями "Департамента здравоохранения Херсонской области Военно-гражданской администрации Херсонской области" и исполняющая обязанности главного врача "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка", сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, российский депутат непосредственно руководил процессом депортации и принудительного перемещения детей Херсонщины. Он был ответственным за решение социальных вопросов населения Херсонской области и вопросов детей в оккупированном Крыму.

"Сначала херсонский псевдочиновник и и.о. главного врача организовали депортацию двух детей в РФ. Поводом для этого стало якобы прохождение обследования в московской больнице. До этого дети содержались в незаконно созданном оккупационными властями "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка" на базе Херсонского областного дома ребенка Херсонского областного совета. Следствием установлено, что по состоянию здоровья дети не нуждались в отдельном лечении", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Известно, что 2 сентября 2022 года неустановленные лица забрали и на авто депортировали в РФ двух украинских детей из Херсона.

В дальнейшем 21 октября 2022 года персонал незаконно созданного "дома ребенка" во главе с и. о. главного врача по указанию псевдочиновника передали 46 детей неустановленным лицам. Происходило это в присутствии и под контролем российского депутата. Детей вывезли на территорию временно оккупированного РФ Крымского полуострова. Сейчас их судьба остается неизвестной.

Во время передачи детей для их дальнейшего перемещения именно россиянин контролировал процесс помещения детей в автобусы и их перемещения.

Если это будет доказано, это будет нарушением законов и обычаев войны в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года.

"Мы не знаем, как эти дети, в каких условиях они содержатся и какова их судьба", — заявила Юлия Усенко, начальник управления защиты интересов детей Генеральной прокуратуры Украины.

Она добавила, что они могли быть незаконно усыновлены российскими гражданами или доставлены в российские учреждения.

Офиса Генерального прокурора Украины

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва эвакуирует детей из детских домов в зонах боевых действий.

Кремль постоянно отвергает обвинения в том, что Россия нарушает права детей в Украине.

31 мая Фокус писал о том, что СМИ выяснили, как ВС РФ вывозят украинских детей. Оккупанты вывозят детей под предлогом отдыха на море в Крыму. Часть из них оказывается в дальних российских регионах, например, в Мордовии.

Ранее, 30 мая, сообщалось, что оккупанты вывозят украинских детей в РФ для "лечения". Российские захватчики начали вывозить детей с временно оккупированных территорий в РФ под предлогом оказания медицинской помощи.