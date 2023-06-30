5% поддержки: РФ провела неутешительный для себя опрос на оккупированных территориях юга

По информации подполья, 60% опрошенных граждан отказались отвечать на вопросы, ведь боятся репрессий, однако большая часть ждет освобождения территорий украинскими войсками.

Российские захватчики провели на оккупированных территориях закрытое социологическое исследование, которое показало, что большая часть населения не поддерживает действия РФ. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 30 июня.

По информации подполья, реальный уровень поддержки Российской Федерации на оккупированных территориях юга крайне низкий и такие результаты крайне не нравятся Кремлю.

"Большая часть населения ВОТ (временно оккупированные территории, — ред.) юга Украины не поддерживают оккупацию региона российско-оккупационными войсками. Так, около 5% жителей ВОТ Херсонской и Запорожской областей имеют пророссийские взгляды, однако около 35% имеют исключительно проукраинскую позицию", — говорится в сообщении.

Отдельно в ЦНС отметили, что около 60% опрошенных людей отказались отвечать на вопрос и связано это с репрессивными методами российских оккупантов, которые начинают сразу угрожать при малейшей поддержке Украины.

Также для россиян довольно болезненной темой является паспортизация на захваченных территориях, ведь ее темпы крайне низкие.

"Из-за невыполнения плана враг вынужден отсрочить введение новых правил рынка труда на ВОТ, согласно которым украинцы без паспорта врага будут считаться мигрантами и получать разрешение на работу", — говорится в сообщении.

В целом, в Кремле крайне недовольны тем, как со своей работой справляют коллаборанты, поэтому уже начали искать новые кандидатуры на их должности.

Напомним, 30 июня сообщалось, что россияне массово стали поддерживать идею мирных переговоров после мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данным опроса, среди 1634 респондентов в 50 регионах Российской Федерации более половины поддерживают переговоры между РФ и Украиной.