"До миллиметра": Лукашенко утвердил обозначение "центров принятия решений" на картах Беларуси

По мнению Лукашенко, западные ценности угрожают Беларуси, поэтому он готовится нанести удары по ключевым точкам. Один из этапов подготовки — определение координат, по которым будет стрелять.

30 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что знает точные координаты "центров принятия решений". Эти координаты уже перенесены на военные карты республики. Основные тезисы главы страны-союзницы РФ сообщены в Telegram-канале "Пул первого".

Лукашенко обнародовал свое заявление на торжествах ко Дню независимости Беларуси, который отмечается 3 июля. Политик провел параллель между освобождением от немецких захватчиков с нынешней ситуацией в мире. Заверил, что белорусы должны "выполнить историческую миссию" и "сражаться за мир".

В своей речи белорусский глава также упомянул о "западных элитах", которые поддерживают "неолиберальные ценности". По его мнению, такие ценности становятся причиной бездуховности и безнравственности.

Описав негативные последствия ценностей западного мира, Лукашенко перешел к вопросу "центров принятия решений":

прежде всего он заявил, что знает "до миллиметра" координаты этих центров.

потом подчеркнул, что координаты обозначены на военных картах — он их лично утвердил.

Отметим, накануне — 29 июня — аналитики Центра инфобезопасности исследовали ситуацию вокруг Лукашенко, Пригожина, Путина и ядерного оружия. Аналитики обратили внимание на усиление ядерной риторики президента Беларуси. Они предполагают, что это может быть следствием соглашения с главой Кремля — плата за остановку мятежа "вагнеровцев".

Между тем 13 июня Лукашенко дал интервью росСМИ: заявил, что в ядерных хранилищах Беларуси уже есть российское ядерное оружие. При этом заверил, что оно мощнее того, которое применили во время ударов по Хиросиме.

Портал "Радио Свобода" исследовал точки, где Беларусь могла бы разместить ядерное оружие. В списке — 7 хранилищ в следующих населенных пунктах:

Польск; Сморгонь; Барановичи; Ружаны; Пружаны; Житковичи; Калинковичи.

Ближайшие к Украине — два последних: они расположены возле Мозыря на расстоянии 60 км от от границы.

Где на территории Беларуси может быть размещено ядерное оружие ("Радио Свобода")

Напоминаем, 28 июня ГУР МОУ опубликовало собственный вывод о росте угроз со стороны Лукашенко. По мнению украинской разведки, речь идет об"игре на публику".

С другой стороны аналитик Сергей Фурса назвал президента Беларуси"мальчиком на побегушках": когда политик шел на переговоры с Пригожиным, он выполнял роль слуги.