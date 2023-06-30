Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

"Помогает Украине бороться за свободу": в Минобороны показали работу гаубицы L119 (видео)

Фото: Скрин видео | В Минобороны показали работу пушки L119

Главным "оппонентом" для гаубицы является советская 120-мм Д-30, но эти старые образцы, которые изготовлены в СССР, проигрывают L119 почти по всем параметрам.

Британская 105 миллиметровая легкая буксируемая гаубица L119 или 105 Light Gun помогает Украине бороться за свободу и освобождать временно оккупированные территории, которые контролируют войска РФ. Об этом в Telegram-канале сообщила Анна Маляр, заместитель Министра обороны Украины.

Она рассказала, что эта боевая артиллерийская система прошла боевое крещение летом 2022 года. Украинские защитники сразу оценили преимущества "британки": высокая скорострельность и незначительная масса делают эту гаубицу эффективной во время штурмовых и рейдовых операций. О ювелирной точности пушки ходят легенды. Так, например, расчеты L119 уничтожали позиции российских СПГ-9 и 120-мм минометов — цели не слишком большие.

Артиллеристы говорят, что главным "оппонентом" для гаубицы является 120-мм Д-30, но с учетом обстоятельств и задач, которые ребята выполняют. Все же "полумертвые" советские образцы проигрывают L119 почти по всем параметрам.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Характеристики пушки L119

Гаубица L119 не является лучшей по дальности стрельбы, но имеет другие преимущества. Артиллерийское оружие британского производства способно осуществлять до 6 выстрелов в минуту. Имеет широкий спектр доступных боеприпасов: осколочно-фугасные, дымовые и осветительные. Дальность огня составляет при использовании обычных боеприпасов 14 км, а активно-реактивными — 19,5 км.

Напомним, 26 июня украинские артиллеристы рассказали, как пушка М777 американского производства с высокоточными снарядами Excalibur помогает уничтожать российскую технику и артиллерию. Артиллеристы говорят, что Excalibur — это чрезвычайно эффективный боеприпас, который гарантированно уничтожает цель. Это экономит время и обычные снаряды. Российские войска постоянно пытаются охотиться на пушку, поэтому артиллеристам приходится действовать максимально быстро, а после отработки маскировать гаубицу и перейти в укрытие.