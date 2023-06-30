Узнают не сразу: в "Энергоатоме" разъяснили, как быстро станет известно о теракте РФ на ЗАЭС

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что в случае возникновения аварии на станции, Украина не сможет мгновенно наблюдать за самим событием в режиме реального времени. Задержка в получении информации окажет влияние на ход всего процесса.

В случае подрыва Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), Украина сможет получить информацию об этом только через несколько часов из-за отсутствия прямого доступа к радиационному контролю из-за российских оккупантов на станции. Об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает "ТСН".

Котин отметил, что российская сторона контролирует радиационный мониторинг. В настоящее время в Украине установлены датчики радиационного мониторинга на контролируемой ею территории в правобережной зоне. С помощью этих датчиков Киев сможет отслеживать ситуацию.

"Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станций мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация", — отметил Котин.

В свою очередь, как пишет СМИ, министр энергетики Герман Галущенко выразил надежду, что представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на станции, в случае аварии немедленно передадут информацию о происшествии в штаб-квартиру агентства и в Киев.

Галущенко также отметил, что в случае аварии Украина не сможет в режиме реального времени видеть само событие, она будет знать о нем, но задержка в получении информации окажет влияние на весь процесс.

Напомним, 30 июня "Энергоатом" озвучил наиболее вероятный сценарий развития событий в случае подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС. В ближайшее время учения на случай потенциальных аварий состоятся на всех атомных станциях Украины.

Также 30 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне попытались оправдаться за свою провокацию в Запорожской области, но лишь в очередной раз показали всему миру, кто ответственен за катастрофы, которые происходят в Украине.