"На воре шапка горит": Подоляк отреагировал на обвинения РФ в подготовке теракта на ЗАЭС

По словам советника главы ОП, у российских чиновников большая катастрофа с логикой, поэтому он напомнил им, кто именно незаконно и необоснованно вторгся в Украину с войсками.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на заявления российского Министерства иностранных дел с обвинениями в подготовке теракта на Запорожской АЭС. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 30 июня.

По его словам, россияне попытались оправдаться за свою провокацию в Запорожской области, но лишь в очередной раз показали всему миру, кто ответственен за катастрофы, которые происходят в Украине.

"На русском воре и шапка всегда горит. Классика же… Понимаю, что с логикой у современных российских чиновников катастрофа, но все/таки, кто контролирует ЗАЭС, кто заминировал все, что можно было заминировать, кто выжигает оккупированные территории, кто атакует объекты критической инфраструктуры Украины?" — говорится в сообщении.

Под конец Михаил Подоляк задал главный вопрос, который должен убрать все сомнения у мировой общественности, на ком лежит ответственность за обстрелы городов, ракетные атаки в мирные дома, а также подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области.

"Кто засунул свою безусловную агрессивную физиономию на чужую территорию?" — подытожил советник главы Офиса президента.

Это был ответ представительнице Министерства иностранных дел РФ, которая обвинила Киев в провокации и ядерном шантаже.

Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что Украина начала устанавливать дополнительные устройства для измерения радиации, а в некоторых областях и вовсе проводятся учения на случай, если авария на ЗАЭС произойдет. По мнению россиян, все это якобы говорит о том, что "киевские власти готовятся совершить теракт".

Напомним, 29 июня Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, 100% населения от последствий подрыва защитить невозможно, однако правительство уже подготовило перечень рекомендаций для людей. Он объяснил, какими будут последствия для населенных пунктов в случае подрыва Запорожской АЭС. Киев якобы не может пострадать из-за географического расположения.