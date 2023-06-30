"На злодієві шапка горить": Подоляк відреагував на звинувачення РФ у підготовці теракту на ЗАЕС

За словами радника глави ОП, у російських чиновників велика катастрофа з логікою, тому він нагадав їм, хто саме незаконно і необґрунтовано вторгся в Україну з військами.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на заяви російського Міністерства закордонних справ зі звинуваченнями в підготовці теракту на Запорізькій АЕС. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 30 червня.

За його словами, росіяни спробували виправдатися за свою провокацію в Запорізькій області, але лише вкотре показали всьому світу, хто відповідальний за катастрофи, які відбуваються в Україні.

"На російському злодієві і шапка завжди горить. Класика ж... Розумію, що з логікою у сучасних російських чиновників катастрофа, але все ж таки, хто контролює ЗАЕС, хто замінував усе, що можна було замінувати, хто випалює окуповані території, хто атакує об'єкти критичної інфраструктури України?" — ідеться в повідомленні.

Під кінець Михайло Подоляк поставив головне запитання, яке має прибрати всі сумніви у світової громадськості, на кому лежить відповідальність за обстріли міст, ракетні атаки в мирні будинки, а також підрив Каховської ГЕС у Херсонській області.

"Хто засунув свою безумовну агресивну фізіономію на чужу територію?" — підсумував радник глави Офісу президента.

Це була відповідь представниці Міністерства закордонних справ РФ, яка звинуватила Київ у провокації та ядерному шантажі.

Марія Захарова у своєму Telegram-каналі написала, що Україна почала встановлювати додаткові пристрої для вимірювання радіації, а в деяких областях і зовсім проводять навчання на випадок, якщо аварія на ЗАЕС станеться. На думку росіян, усе це нібито свідчить про те, що "київська влада готується здійснити теракт".

Нагадаємо, 29 червня Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що 100% населення від наслідків підриву захистити неможливо, проте уряд уже підготував перелік рекомендацій для людей. Він пояснив, якими будуть наслідки для населених пунктів у разі підриву Запорізької АЕС. Київ нібито не може постраждати через географічне розташування.