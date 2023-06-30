"Ставлять радіодатчики": речниця МЗС РФ Захарова звинуватила Київ у підготовці до теракту на ЗАЕС

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну в "організації чергового теракту". Причина паніки — встановлення двох датчиків для вимірювання рівня радіації в столиці.

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Росія звинуватила Україну в "організації чергового теракту". Так речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відреагувала на встановлення в Києві додаткових пристроїв для вимірювання радіації.

"Київська влада готується здійснити черговий теракт", — написала Захарова в Telegram.

Вочевидь, речник МЗС говорить про Запорізьку АЕС в Енергодарі, яку контролюють російські окупанти.

Влада столиці України дійсно встановила два додаткові датчики для вимірювання рівня радіації, загалом у Києві їх буде сім. Апарати з'явилися в Голосіївському та Святошинському районах. Дані про рівень радіації передають із них у застосунок "Київ Цифровий".

Датчики вимірювання рівня радіації встановили за такими адресами:

вулиця Турівська, 28 (Подільський район);

вулиця Щусєва, 20 (Шевченківський район);

проспект Правди, 64-Г (Подільський район);

проспект Берестейський, 97 (Святошинський район);

Харківське шосе, 7/1 (Дніпровський район);

вулиця Вербицького, 26 (Дарницький район);

вулиця Китаївська, 22 (Голосіївський район).

Фокус раніше аналізував, наскільки небезпечні для Києва наслідки вибухів на Запорізькій АЕС в Енергодарі. Фахівці кажуть, що повітряні маси дійдуть до Києва за два дні.

А глава військової розвідки України Кирило Буданов 30 червня заявив про ймовірний удар ЗС РФ по ставку-охолоджувачу поруч зі станцією.