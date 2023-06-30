Human Rights Watch обвинила Украину в использовании запрещенных противопехотных мин (фото)

Исследователи взяли фото из соцсетей, на которых зафиксированы якобы части боеголовок 220-миллиметровых ракет "Ураган" с соответствующими боеприпасами, и назвали это главными доказательствами.

Обнаружены якобы новые доказательства неизбирательного использования украинскими войсками запрещенных противопехотных мин против российских захватчиков, которые вторглись в Украину в 2022 году. Об этом говорится в отчете Human Rights Watch (HRW).

Группа призвала украинское правительство выполнить обязательства, взятые в начале этого месяца. Украина обязалась не использовать такое оружие, а также намерена расследовать подозрения в его использовании и привлечь к ответственности виновных.

Новый отчет является продолжением январского отчета о том, что украинские военные выпустили ракеты, которые разбросали на оккупированных Россией территориях в восточном городе Изюм и вокруг него, тысячи мин PMF-1. Это как будто произошло в период с апреля по сентябрь 2022 года, когда Силы обороны Украины освободи населенный пункт на Харьковской области.

В последнем отчете говорится, что новые доказательства использования украинскими силами противопехотных мин в 2022 году поступили с фотографий, опубликованных в Интернете лицом, работавшим на востоке Украины. На изображениях якобы видны части боеголовок 220-миллиметровых ракет "Ураган". Каждая из этих ракет без разбора выбрасывает 312 противопехотных мин PFM-1S, говорится в отчете. Исследователи взяли фото из соцсетей и назвали это главными доказательствами.

Human Rights Watch оценила и действия россиян. С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года, как заявили в Human Rights Watch, российские войска применили не менее 13 типов противопехотных мин во многих районах Украины, убив и ранив мирных жителей. Human Rights Watch опубликовала четыре отчета, в которых задокументировано применение российскими войсками противопехотных мин в Украине с 2022 года. Россия, которая не присоединилась к Договору о запрещении мин, нарушает международное гуманитарное право при применении противопехотных мин, поскольку они по своей сути являются неизбирательным оружием.

Реакция Украины на отчет Human Rights Watch

МИД Украины отреагировало на информацию, опубликованную в отчете международной неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) в январе. В ведомстве отметили, что приняли данные во внимание и проанализируют их. В то же время дипломаты напомнили, что Украина, реализуя свое право на самозащиту в соответствии со ст.51 Устава ООН, в полной мере выполняет взятые на себя международные обязательства на фоне осуществления российскими оккупантами военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида украинского народа.

На новый отчет пока реакция отсутствует.

Напомним, российские войска оставили множество мин на украинской территории. Фермеры рискуют жизнью и вручную расчищают поля от мин. По данным крупнейшей организации по разминированию HALO Trust, в Украине находят противотанковые, противопехотные, осколочные мины, металлические и пластиковые, гранаты на растяжках, а также запрещенные кассетные боеприпасы.