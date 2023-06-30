Контрнаступление ВСУ: Украина хочет показать результат до саммита НАТО, — Зеленский

По словам украинского политика, Силы обороны всегда действуют осторожно. Планы начать контрнаступление ВСУ замедлились из-за проливных дождей.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина хочет показать результаты контрнаступления ВСУ до саммита НАТО 11 июля. Об этом глава государства рассказал испанским журналистам 30 июня, пишет RTVE.

Сообщается, что Зеленский отметил, что за каждый метр освобожденной земли приходится платить жизнями украинских солдат.

Президент отметил, что планы начать контрнаступление ВСУ в последние месяцы замедлились.

"Проливные дожди длились долго, и это несколько замедлило некоторые процессы", — прокомментировал он.

По этой причине Зеленский попросил своих европейских партнеров продолжать поддерживать Украину вооружениями. Он заявил, что осенью 2022 года, когда Украина смогла перейти в контрнаступление и освободить Харьковскую область и правый берег Херсонской области, ВСУ не хватало артиллерии.

"Мы остановились, потому что не могли наступать. Наступление означало потерю людей, а у нас не было артиллерии", — добавил он.

По его словам, украинские силы всегда действуют осторожно.

"Если мне скажут, что будет два месяца, и умрут тысячи людей, или если будет три месяца, и умрет меньше людей. Конечно, я выберу второе. Я бы даже сказал, что это было четыре или пять месяцев и без потерь. Между временем и людьми самое главное — это люди ", — сказал президент.

Президент Украины уверен, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, даже если на выборах в 2024 году победит Республиканская партия США.

"США — лидер в вооружениях и финансах, и мы не можем его потерять", — сказал он.

Он отметил, что теперешний президент США Джо Байден и обе партии в Конгрессе поддерживают Украину. Однако есть опасные признаки со стороны некоторых республиканцев.

Также Зеленский отметил, что президента РФ Владимира Путина хочет устранить практически весь мир. Военный мятеж главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина является признаком слабости кремлевского режима.

"Восстание и продвижение "вагнерровцев" означает, что страна слаба, и она теряет контроль в сложных ситуациях", — сказал он испанской прессе.

По мнению украинского лидера, эта ситуация — возможность, которой должна воспользоваться его армия.

Напомним, что 30 июня на Ставке у Зеленского решили усилить север Украины. На заседании Ставки верховного главнокомандующего также шла речь о ситуации на фронтах и усилении контрнаступления дополнительной артиллерией и снарядами.

Кроме того, в ВСУ назвали потери врага в Херсонской и Запорожской областях. Украинские защитники уничтожили в течение суток 2 российских танка, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гиацинт-С", БпЛА Supercam и другую технику.