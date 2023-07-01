"По приказу Шойгу": ВС РФ ликвидируют бойцов ЧВК "Вагнер" в Украине, – ЦПД

По данным аналитиков, на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей началось физическое устранение "вагнеровцев".

После провальной попытки Евгения Пригожина совершить военный переворот в Российской Федерации, отношение к наемникам частной военной компании "Вагнер" на фронте в Украине существенно изменилось. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) 30 июня.

Как отмечают аналитики, на территорию Беларуси прибыло не более тысячи бойцов ЧВК "Вагнер". Что касается остальных, их склоняют к заключению контрактов с Минобороны РФ и создают из них штурмовые отряды "смертников".

"По приказу Шойгу с 25 июня началась физическая ликвидация "вагнеровцев" на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей". – говорится в публикации.

Сообщается, что наемников заставляют штурмовать утраченные позиции ВС РФ, после чего накрывают их из артиллерии ВС РФ. По словам аналитиков, подобная практика применяется, даже когда штурм был успешным.

"По предварительным данным, только за двое суток потери от такого "подхода" превысили 50 человек", — отметили в ЦПД.

По данным аналитиков, паралельно российские власти пытаются уничтожить внутри страны все упоминания о прошлых достижениях ЧВК "Вагнер" и ее основателя Евгения Пригожина.

Напомним, что 30 июня в сети появился документ, в котором содержатся рекомендации для депутатов Госдумы РФ от провластной партии "Единая Россия" касательно публичного освещения вооруженного мятежа Евгения Пригожина.

Мы также писали о том, что по данным СМИ от 29 июня, представители военной прокуратуры РФ допросили командующего ВКС РФ Сергея Суровикина о восстании Евгения Пригожина. Сообщалось, что его держат в "одном месте", но не в тюрьме.

Ранее, 27 июня, мы также сообщали, что военная полиция РФ задержала четырех командиров частной военной компании "Вагнер" в Сирии. Наемники были арестованы в городе Эс-Сувейде и на авиабазе Хмеймим.