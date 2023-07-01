"Есть люди, которые хотят убить": Зеленский сообщил о смертельной угрозе для Путина

Владимир Зеленский говорит, что уже привык к постоянному риску и не собирается отступать от своей задачи — привести Украину к победе.

Жизни российского президента Владимира Путина угрожает опасность, поскольку некоторые люди хотят его убить. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью испанской газете Elmundo.

Журналист Альберто Рохас предположил, что во время войны в Украине Владимир Зеленский является человеком, которому грозит самая большая опасность, как главе государства. Политик возразил и напомнил: больше всего сейчас рискую жизнью украинские солдаты на фронте. На поле боя постоянно взрываются снаряды, поэтому солдатам трудно спать и выживать.

"Я был там несколько раз и знаю, что происходит. Дай Бог им силы выстоять и вернуться домой", — отметил Владимир Зеленский.

По поводу своей лично безопасности президент добавил, что уже привык жить в условиях постоянной угрозы. По словам Владимира Зеленского, его окружает много людей, которым тоже постоянно грозит опасность, но представители украинской власти осознанно сделали такой выбор.

"Я горжусь стоящей передо мной задачей. Я живу с этим нормально. Да, я вам скажу, что Путину сейчас смерть грозит больше, чем мне. Есть еще люди, которые хотят его убить", — сообщил президент Украины.

Недавно появилась информация, что спецслужбы спасли Владимира Путина от покушения во время поездки по Москве. Работники Федеральной службы охраны обнаружили мину на дне Москвы реки, которая должна была взорвать мост вместе с президентом России.

После атаки беспилотников на Кремль 3 мая Владимир Зеленский отверг причастность Украины к покушению на жизнь Владимира Путина. По его словам, украинские войска используют все свое оружие для защиты и освобождения своих территорий.