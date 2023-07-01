Военный мятеж ЧВК "Вагнер" уменьшил частоту ракетных атак ВС РФ по Украине, – Игнат (видео)

Кроме ракет, оккупанты каждый день атакуют города Украины из авиации. Управляемые авиабомбы весом до 500 килограмм запускают на многих участках фронта, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Российские оккупанты уменьшили частоту нанесения массированных ракетных ударов по Украине после военного мятежа главы ЧВК "Вагнер". Об этом в эфире единого телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Возможно, враг приходит в себя после той внутренней ситуации, которая была [мятеж Пригожина]. Но не ракетами едиными. Каждый день и самолетами атакуют. Активность тактической авиации всегда на фронте", — заметил военный.

Россию сдерживает от массового применения авиабомб необходимость их модернизации, считает Юрий Игнат

Применяя авиацию, ВС РФ наносят удары по Украине управляемыми авиабомбами (УАБ), которые применяет на многих участках фронта, пояснил Игнат.

"Ни одного дня не припомню за несколько месяцев, чтобы россияне не работали УАБамию. Постоянно враг атакует. От них серьезный вред, но они не так точны, как враг того бы хотел. У ВС РФ достаточное количество старых советских бомб весом по 500 килограмм", — отметил он.

Спикер Воздушных сил ВСУ уверен, что Россию сдерживает от массового применения таких бомб необходимость их модернизации. Их надо переделать на крылатые, поставив соответствующий блок управления.

Напомним, что 27 июня армия РФ запустила ракету "Искандер" по кафе в центре Краматорска. Погибло 12 человек, в том числе три ребенка.

В этот же день российские захватчики обстреливали крылатыми ракетами Х-22 город Кременчуг Полтавской области. Обстрел произошел в годовщину трагедии в ТЦ "Амстор" из-за ракетного удара россиян.