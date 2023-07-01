Диверсии и провокации: в ГПСУ объяснили, чем займутся в Беларуси 8 тысяч "вагнеровцев"

Белорусские военные помогают обустраивать лагеря для наемников из РФ. В Украине понимают угрозы и риски, поэтому держат ситуацию под контролем, заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Беларусь может разместить у себя до 8 тысяч наемников российской ЧВК "Вагнер", силы обороны понимают эту угрозу и находятся в постоянной боеготовности. Об этом сказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Обстановка на границе Украины с Беларусью полностью контролируется, а наступательные группировки там отсутствуют, пояснил Демченко.

"Россия продолжает использовать Беларусь как базу для подготовки подразделений и полетов военной авиации", — заметил спикер ГПСУ.

Силы обороны Украины, как отметил Демченко, учитывают новые возможные риски из-за готовности самопровозглашенного президента Александра Лукашенко разместить в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер".

В Беларуси на данным момент обустраивают места для размещения российских наемников.

Учитывая поддержку, которую России оказывает Беларусь, количество наемников может быть весьма значительным. Речь может идти о 8 тысячах человек", — сообщил спикер.

Количество военных из подразделений регулярной армии РФ в Беларуси на сегодняшний день — около 2 тысяч, добавил он.

Задачи "вагнеровцев" в Беларуси понятны — они могут заниматься диверсионной работой и созданием провокаций, заключил Демченко.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский не считает ЧВК "Вагнер" угрожающей силой. По его словам, в боях с ВСУ компания потеряла более 100 тысяч человек.

РосСМИ 26 июня выяснили, что в Беларуси начали строить лагеря для не менее 8 тысяч "вагнеровцев". Один из лагерей построят в Осиповичах — это около 200 километров от Украины.