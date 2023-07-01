Россияне обстреляли Балаклею из "Торнадо": есть раненые (фото)

По информации Харьковской ОВА, все попадания — по частному сектору, где нет военных объектов.

В субботу, 1 июля, российские военные совершили обстрел города Балаклея в Изюмском районе Харьковской области с использованием РСЗО "Торнадо". Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

"Около 14.30 оккупанты нанесли удары по городу Балаклея в Изюмском районе. Предварительно россияне применили реактивные системы залпового огня "Торнадо", — говорится в сообщении.

Синегубов проинформировал о том, что в результате вражеской атаки один человек получил осколочные ранения.

Также он отметил, что все попадания после обстрела зафиксированы в частном секторе, где нет военных объектов, а расположена только гражданская инфраструктура.

"Информация по разрушениям уточняется. На местах работают профильные службы", — написал чиновник.

Фото: Telegram

РСЗО "Торнадо": чем отличается от "Града" и "Смерча"

В ноябре 2022 года предприятия "Мотовилихинские заводы" и "Специальное конструкторское бюро" передали Минобороны РФ реактивные системы залпового огня "Торнадо" модификации "С" и "Г".

Первая является глубокой модификацией советского "Смерча" калибром 300-мм, а "Торнадо-Г" — это модернизированный "Град" с автоматизированной системой управления огнем и повышенной дальнобойностью до 40 км.

Напомним, ранее 1 июля глава областной ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты около 10 утра обстреляли Херсон — били по жилым кварталам. В результате вражеской атаки ранения получили 9-летняя девочка и 15-летний подросток.