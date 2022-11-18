Работают в три смены: ВС РФ получили партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С" (фото)

Отличие обоих версий "Торнадо" от "Града" и "Смерча" состоит в наличии автоматической системе управления огнем и увеличенной дальностью стрельбы.

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Армия РФ получила партию РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г" в рамках оборонного заказа. Об этом сообщает "Ростех".

Предприятие "Мотовилихинские заводы" и "Специальное конструкторское бюро" передали Минобороны РФ реактивные системы залпового огня "Торнадо" модификации "С" и "Г". Первая является глубокой модификацией советского "Смерча" калибром 300-мм, а "Торнадо-Г" — это модернизированный "Град".

Отмечается, что сотрудники предприятия работают в три смены, чтобы выполнять контракт с Минобороны РФ. Контракт с силовым ведомством называют приобретенной задачей.

"Торнадо-Г" — это модернизация "Града", но с автоматизированной системой управления огнем и повышенной дальнобойностью до 40 км. По данным The Military Balance 2022, на вооружении ВС РФ находится 180 установок "Торнадо-г". В полномасштабной войне против Украины враг потерял как минимум 14 машин, указывается в проекте Oryx. Для модернизации "Градов" у РФ достаточно ресурсов. Как пишет Defense Express, ВС РФ имеют 2000 БМ-21 на хранении.

Напомним, "Торнадо-Г" ВС РФ перебрасывали на остров Змеиный до его деоккупации Сил обороны Украины.

Ранее украинские умельцы сделали мобильные системы РСЗО, которые способно вести стрельбу на расстояние до 20 км.