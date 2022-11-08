"Мини-HIMARS": автомастера в Виннице сделали мобильные системы РСЗО (видео)

Артустановки быстро перемещаются на поле боя и стреляют на расстояние до 20 километров. Машины улучшают — скоро вести огонь можно будет прямо из кабины.

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В Украине наладили производство самооборонных установок залпового огня, им уже придумали название "Мини-HIMARS". Об этом написал в Telegram украинский военкор Андрей Цаплиенко.

Системы монтируют на обычные пикапы. Мобильные артустановки, как указывает журналист, имеют много преимуществ. Они быстро перемещаются и эффективны на поле боя.

"К примеру, выстреливать полный пакет "Града" не всегда уместно. При выполнении различных боевых задач требуются точечные удары. Для этого гораздо легче подвести пикап, выполнить задание и переместиться на другую локацию", — заметил Цаплиенко.

"Мини-HIMARS" тяжело засечь и уничтожить. Дальность полета ракет с таких установок — более 20 километров. Необходимые запчасти будут брать с захваченной трофейной техники, другие будут докупать в Украине и за границей", — сообщил военкор.

Артиллеристы уже пытаются усовершенствовать оружие. Чтобы произвести залп, водитель должен покинуть салон авто и отойти на безопасное расстояние. В скором времени вести огонь можно будет прямо из кабины машины.

[ + – ] Производство "Мини-HIMARS" наладили винницкие автомастера

"Мини-HIMARS" производят в Виннице

В сюжете ТСН говорится, что производство "Мини-HIMARS" наладили винницкие автомастера.

"Вообще это мини-"Град"… Не всегда нужно подъезжать большой машиной, отрабатывать полный пакет снарядов для накрытия. Можно работать точечно. Главное в такой установке — мобильность и скорость", — прокомментировал волонтер Денис Романовский.

Металлический каркас и электричество изготавливают по схемам, которые дали военные. Остальные схемы — военная тайна. Пусковой механизм с двигателями устанавливают артиллеристы.

Напомним, что российским оккупантам не удалось уничтожить в Украине ни одной установки HIMARS. РСЗО могут бить по объектам армии РФ в тылу.

Минобороны России много раз докладывало об уничтожении машин HIMARS. В итоге у них получилось так, что ВС РФ смогли уничтожить больше HIMARS, чем США поставили в Украину за все время.

Американская оборонная компания Lockheed Martin собирается увеличить производство РСЗО HIMARS с 60 до 96 за год из-за войны в Украине. Руководство компании ожидает усиление спроса на это оружие.