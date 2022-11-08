"Міні-HIMARS": автомайстри у Вінниці зробили мобільні системи РСЗВ (відео)

Артустановки швидко переміщуються на полі бою та стріляють на відстань до 20 кілометрів. Машини покращують — скоро вести вогонь можна буде прямо із кабіни.

Related video

В Україні налагодили виробництво самооборонних установок залпового вогню, їм уже вигадали назву "Міні-HIMARS". Про це написав у Telegram український військкор Андрій Цаплієнко.

Системи монтують на звичайні пікапи. Мобільні артустановки, як зазначає журналіст, мають багато переваг. Вони швидко переміщаються та ефективні на полі бою.

"Наприклад, вистрілювати повний пакет "Града" не завжди доречно. При виконанні різних бойових завдань потрібні точкові удари. Для цього набагато легше підвести пікап, виконати завдання та переміститися на іншу локацію", — зауважив Цаплієнко.

"Міні-HIMARS" важко засікти та знищити. Дальність польоту ракет із таких установок — понад 20 кілометрів. Необхідні запчастини братимуть із захопленої трофейної техніки, інші докуповуватимуть в Україні та за кордоном", — повідомив військкор.

Артилеристи вже намагаються вдосконалити зброю. Щоб зробити залп, водій повинен залишити салон авто та відійти на безпечну відстань. Незабаром вести вогонь можна буде прямо із кабіни машини.

[ + – ] Виробництво "Міні-HIMARS" налагодили вінницькі автомайстри

"Міні-HIMARS" виробляють у Вінниці

У сюжеті ТСН йдеться про те, що виробництво "Міні-HIMARS" налагодили вінницькі автомайстри.

"Взагалі, це міні-"Град"... Не завжди потрібно під'їжджати великою машиною, відпрацьовувати повний пакет снарядів для накриття. Можна працювати точково. Головне в такій установці — мобільність і швидкість", — прокоментував волонтер Денис Романовський.

Металевий каркас та електрику виготовляють за схемами, які дали військові. Інші схеми — військова таємниця. Пусковий механізм із двигунами встановлюють артилеристи.

Нагадаємо, що російським окупантам не вдалося знищити в Україні жодної установки HIMARS. РСЗВ можуть бити по об'єктах армії РФ у тилу.

Міноборони Росії багато разів повідомляло про знищення машин HIMARS. У результаті у них вийшло так, що ЗС РФ змогли знищити більше HIMARS, ніж США відправили в Україну за весь час.

Американська оборонна компанія Lockheed Martin збирається збільшити виробництво РСЗВ HIMARS з 60 до 96 років через війну в Україні. Керівництво компанії очікує на посилення попиту на цю зброю.